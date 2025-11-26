Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал об одной из тем переговоров Путина и Жапарова
26.11.2025
Ушаков рассказал об одной из тем переговоров Путина и Жапарова
россия, киргизия, бишкек, юрий ушаков, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Россия, Киргизия, Бишкек, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Президент РФ Владимир Путин во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Бишкеке обсудили всю экономическую повестку дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сегодня всю экономическую повестку дня обсудили... Мы очень глубоко прошлись по всем темам экономическим", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами в Бишкеке. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке
Россия, Киргизия, Бишкек, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Садыр Жапаров
 
 
