Ушаков рассказал об одной из тем переговоров Путина и Жапарова
Ушаков рассказал об одной из тем переговоров Путина и Жапарова - РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков рассказал об одной из тем переговоров Путина и Жапарова
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Бишкеке обсудили всю экономическую повестку дня, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков рассказал об одной из тем переговоров Путина и Жапарова
Ушаков: Путин и Жапаров обсудили всю экономическую повестку дня