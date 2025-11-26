https://ria.ru/20251126/putin-2057610781.html
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Петербурге
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Петербурге - РИА Новости, 26.11.2025
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пригласил киргизского коллегу Садыра Жапарова на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в декабре. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:29:00+03:00
2025-11-26T10:29:00+03:00
2025-11-26T10:40:00+03:00
санкт-петербург
снг
россия
владимир путин
садыр жапаров
киргизия
александр лукашенко
одкб
санкт-петербург
россия
киргизия
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Петербурге
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Петербурге в декабре