Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Петербурге - РИА Новости, 26.11.2025
10:29 26.11.2025 (обновлено: 10:40 26.11.2025)
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пригласил киргизского коллегу Садыра Жапарова на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в декабре. РИА Новости, 26.11.2025
санкт-петербург, снг, россия, владимир путин, садыр жапаров, киргизия, александр лукашенко, одкб
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил киргизского коллегу Садыра Жапарова на традиционную неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в декабре.
"В конце года у нас еще будет возможность увидеться в России на заседании Высшего Евразийского совета и традиционной предновогодней встрече лидеров стран СНГ", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с президентом Киргизии
