Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk, пишет WSJ
10:00 26.11.2025
Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk, пишет WSJ
Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk, пишет WSJ
Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре убедил президента США Дональда Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk, сообщает газета Wall Street Journal
Разговор с Путиным убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk, пишет WSJ

WSJ: разговор с Путиным в октябре убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре убедил президента США Дональда Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 16 октября заявил, что Путин в разговоре с Трампом, состоявшемся в тот же день, повторил тезис о том, что возможная поставка Tomahawk Киеву не изменит ситуацию на фронте, но нанесет ущерб отношениям РФ и США.
"Этот разговор убедил его (Трампа - ред.) не поддерживать передачу Tomahawk Украине", - говорится в сообщении издания.
Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
