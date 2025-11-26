Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым
13:26 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/proschanie-2057692274.html
В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым
волгоград, сталинград, ссср, валериан соболев, культура
Волгоград, Сталинград, СССР, Валериан Соболев, Культура
В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым

Прощание с конструктором ПК "Тополь" Соболевым пройдет 29 ноября в Волгограде

© Фото : Президентский клуб "Доверия"Валериан Соболев
Валериан Соболев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Президентский клуб "Доверия"
ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Прощание с конструктором пусковых комплексов (ПК) "Тополь" и "Искандер" Валерианом Соболевым пройдет в субботу в Волгограде , сообщил РИА Новости его сын Андрей.
О кончине Соболева стало известно в среду, конструктор скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни в Волгограде.
"Прощание пройдет в субботу, 29 ноября, на Дмитровском кладбище (в Волгограде - ред.), в поминальном зале прощание, а потом будет отпевание. Он верующим человеком был", - сообщил сын конструктора Андрей Соболев.
Соболев родился в 1938 году в Сталинграде, после окончания Сталинградского механического института начал работать на оборонном предприятии "Баррикады", где прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ "Титан". Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.
Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте, с 1989 по 1991 годы являлся депутатом Съезда народных депутатов СССР, работал первым заместителем главы администрации Волгоградской области.
 
ВолгоградСталинградСССРВалериан СоболевКультура
 
 
