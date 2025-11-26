https://ria.ru/20251126/proschanie-2057692274.html
В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым
В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым - РИА Новости, 26.11.2025
В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым
Прощание с конструктором пусковых комплексов (ПК) "Тополь" и "Искандер" Валерианом Соболевым пройдет в субботу в Волгограде , сообщил РИА Новости его сын... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:26:00+03:00
2025-11-26T13:26:00+03:00
2025-11-26T13:26:00+03:00
волгоград
сталинград
ссср
валериан соболев
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057652959_0:69:800:519_1920x0_80_0_0_f1a03e3771250175bc6da092d4ecbd57.jpg
волгоград
сталинград
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057652959_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a6091f0a2e77b2729e249a3e90bb1ba6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, сталинград, ссср, валериан соболев, культура
Волгоград, Сталинград, СССР, Валериан Соболев, Культура
В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым
Прощание с конструктором ПК "Тополь" Соболевым пройдет 29 ноября в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Прощание с конструктором пусковых комплексов (ПК) "Тополь" и "Искандер" Валерианом Соболевым пройдет в субботу в Волгограде , сообщил РИА Новости его сын Андрей.
О кончине Соболева
стало известно в среду, конструктор скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни в Волгограде
.
"Прощание пройдет в субботу, 29 ноября, на Дмитровском кладбище (в Волгограде - ред.), в поминальном зале прощание, а потом будет отпевание. Он верующим человеком был", - сообщил сын конструктора Андрей Соболев.
Соболев родился в 1938 году в Сталинграде
, после окончания Сталинградского механического института начал работать на оборонном предприятии "Баррикады", где прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ "Титан". Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.
Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте, с 1989 по 1991 годы являлся депутатом Съезда народных депутатов СССР
, работал первым заместителем главы администрации Волгоградской области
.