В Волгограде 29 ноября пройдет прощание с конструктором Соболевым

ВОЛГОГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Прощание с конструктором пусковых комплексов (ПК) "Тополь" и "Искандер" Валерианом Соболевым пройдет в субботу в Волгограде , сообщил РИА Новости его сын Андрей.

"Прощание пройдет в субботу, 29 ноября, на Дмитровском кладбище (в Волгограде - ред.), в поминальном зале прощание, а потом будет отпевание. Он верующим человеком был", - сообщил сын конструктора Андрей Соболев.