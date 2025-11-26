Жители Запорожской области распродают квартиры и дома по низким ценам

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жители прифронтовых районов оккупированной ВСУ части Запорожской области продают квартиры и дома за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости.

Низкая цена в объявлениях о продаже связана с продвижением линии фронта и ростом напряженности в регионе.

Так, комната в коммунальной квартире в Вознесеновском районе города Запорожья обойдется в 168,4 тысячи гривен (320 тысяч рублей). Продавец пишет, что возможен "обмен с моей доплатой на машину/квартиру или чистая продажа". Однокомнатная квартира в том же районе стоит 336,9 тысячи гривен (648 тысяч рублей), двухкомнатная — 529,3 тысячи гривен (986 тысяч рублей), а трешка стоит 614 тысяч гривен (1 миллион 148 тысяч рублей).

В Заводском районе города Запорожья трехкомнатную квартиру можно приобрести всего за 199 тысяч гривен (370 тысяч рублей), а дачу за 1400 долларов (113 тысяч рублей). Ещё ниже цена на дом в Днепропетровском районе — он обойдется в 33,7 тысячи гривен (64 тысячи рублей).

Также достаточно много объявлений о продаже недвижимости в небольших населенных пунктах Запорожской области . В селе Вольноулановское дача продается за 12,5 тысячи гривен (24 тысячи рублей), а в селе Малоекатериновка за 31 тысячу гривен (59 тысяч рублей). Продавец уточняет, что "туалет на улице, поэтому дача по цене хорошего унитаза".

В селе Тарасовка можно купить дом на 25 сотках земли всего за 40 тысяч гривен (77 тысяч рублей). Автор объявления подчеркивает, что на время конфликта переоформить дом не получится, "продажа только я вам в руки документы, вы — деньги".