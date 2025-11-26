Рейтинг@Mail.ru
Жители Запорожской области распродают квартиры и дома по низким ценам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 26.11.2025 (обновлено: 06:40 26.11.2025)
Жители Запорожской области распродают квартиры и дома по низким ценам
Жители прифронтовых районов оккупированной ВСУ части Запорожской области продают квартиры и дома за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости.
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
запорожье
днепропетровская область
запорожская область, запорожье, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В прифронтовых районах Запорожской области продают квартиры и дома за бесценок

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жители прифронтовых районов оккупированной ВСУ части Запорожской области продают квартиры и дома за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости.
Низкая цена в объявлениях о продаже связана с продвижением линии фронта и ростом напряженности в регионе.
Дым на месте взрыва в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Сумской области массово распродают бизнес и офисы
4 июля, 01:17
Так, комната в коммунальной квартире в Вознесеновском районе города Запорожья обойдется в 168,4 тысячи гривен (320 тысяч рублей). Продавец пишет, что возможен "обмен с моей доплатой на машину/квартиру или чистая продажа". Однокомнатная квартира в том же районе стоит 336,9 тысячи гривен (648 тысяч рублей), двухкомнатная — 529,3 тысячи гривен (986 тысяч рублей), а трешка стоит 614 тысяч гривен (1 миллион 148 тысяч рублей).
В Заводском районе города Запорожья трехкомнатную квартиру можно приобрести всего за 199 тысяч гривен (370 тысяч рублей), а дачу за 1400 долларов (113 тысяч рублей). Ещё ниже цена на дом в Днепропетровском районе — он обойдется в 33,7 тысячи гривен (64 тысячи рублей).
Также достаточно много объявлений о продаже недвижимости в небольших населенных пунктах Запорожской области. В селе Вольноулановское дача продается за 12,5 тысячи гривен (24 тысячи рублей), а в селе Малоекатериновка за 31 тысячу гривен (59 тысяч рублей). Продавец уточняет, что "туалет на улице, поэтому дача по цене хорошего унитаза".
В селе Тарасовка можно купить дом на 25 сотках земли всего за 40 тысяч гривен (77 тысяч рублей). Автор объявления подчеркивает, что на время конфликта переоформить дом не получится, "продажа только я вам в руки документы, вы — деньги".
Подразделения группировки "Восток" продолжают развивать наступление, освобождают новые населенные пункты и последовательно расширяют контролируемую территорию в Запорожской и Днепропетровской областях. Ранее Минобороны сообщило, что штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области. Вместе с ним под контроль перешел крупный район обороны противника площадью более 15 квадратных километров.
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Жители Харьковской области распродают жилье по низкой цене
9 августа, 04:54
 
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Запорожье
Днепропетровская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
