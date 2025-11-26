Григоренко рассказал о планах расширить практику с самозапретами

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ будет расширять практику с самозапретами для граждан, в том числе обсуждается введение запрета на международные звонки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.