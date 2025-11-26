Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал о планах расширить практику с самозапретами - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/pravitelstvo-2057657669.html
Григоренко рассказал о планах расширить практику с самозапретами
Григоренко рассказал о планах расширить практику с самозапретами - РИА Новости, 26.11.2025
Григоренко рассказал о планах расширить практику с самозапретами
Правительство РФ будет расширять практику с самозапретами для граждан, в том числе обсуждается введение запрета на международные звонки, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:13:00+03:00
2025-11-26T12:13:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_38883685a0c46e5ffcd30a58abdce355.jpg
https://ria.ru/20251126/chislo-2057650097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023930530_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_8b769483b803d889ecfb19d7025c0b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко, совет федерации рф
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ
Григоренко рассказал о планах расширить практику с самозапретами

Григоренко: правительство планирует расширить практику самозапретов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство РФ будет расширять практику с самозапретами для граждан, в том числе обсуждается введение запрета на международные звонки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Второе, что касается мер, ну прежде всего, мы пытаемся расширить, или будем пытаться расширить практику, связанную с самозапретами, она показала свою эффективность. В том числе у нас идея - это введение обратного запрета на международные звонки, потому что большинство мошеннических звонков - это международные, и если хочешь воспользоваться международным звонком, просто подаешь заявление, и тебя оператор тут же подключает к международным звонкам", - сказал Григоренко.
Банковские карты и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты
11:50
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала