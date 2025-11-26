https://ria.ru/20251126/pravitelstvo-2057657669.html
Григоренко рассказал о планах расширить практику с самозапретами
Правительство РФ будет расширять практику с самозапретами для граждан, в том числе обсуждается введение запрета на международные звонки, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.11.2025
