Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 26.11.2025
Подполье: в Сумской области ударами уничтожили командный пункт ВСУ
Подполье: в Сумской области ударами уничтожили командный пункт ВСУ
Командный пункт оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены ударами в Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2025
Подполье: в Сумской области ударами уничтожили командный пункт ВСУ

В Сумской области ударами уничтожены командный пункт ВСУ и склады с БПЛА

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Командный пункт оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены ударами в Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область… Уничтоженные цели: командный пункт Сумской ОТГ, склады беспилотников, радиолокационные посты", - сказал Лебедев.
Кроме того, по его словам, в Черниговской области поражены объекты территориальной обороны, склады с боекомплектом и ретрансляторы связи ПВО. В Днепропетровской области удары нанесены по ремонтным базам ВСУ и железнодорожной инфраструктуре, добавил Лебедев.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами
10 ноября, 07:11
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
