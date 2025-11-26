https://ria.ru/20251126/podpole-2057583870.html
Подполье: в Сумской области ударами уничтожили командный пункт ВСУ
Подполье: в Сумской области ударами уничтожили командный пункт ВСУ
Командный пункт оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены ударами в Сумской области на Украине, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2025
Подполье: в Сумской области ударами уничтожили командный пункт ВСУ
В Сумской области ударами уничтожены командный пункт ВСУ и склады с БПЛА