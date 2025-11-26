Трамп косвенно высказался в защиту Уиткоффа, заявил Песков

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сам косвенно высказался в защиту своего спецпосланника Стива Уиткоффа в ситуации с опубликованными в СМИ расшифровками якобы его беседы с помощником президента России Юрием Ушаковым, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.