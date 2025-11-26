Песков прокомментировал публикацию содержания разговора Ушакова и Уиткоффа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в содержании опубликованных в американских СМИ якобы расшифровок телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа нет ничего страшного.
"Прежде всего, ничего там страшного такого нет", - сообщил Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Если посмотреть и почитать, если абстрагироваться от того, правда это или не правда, от вопроса, то ничего там такого страшного нет. И сам президент (США Дональд) Трамп, кстати, он же тоже высказался так косвенно в защиту Уиткоффа. Это обычная работа переговорщика со сторонами переговорного процесса", - добавил он.
Ранее агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров Ушакова с Уиткоффом и главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал фейком публикацию агентства. Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования.
Трамп на фоне публикации якобы содержания телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым назвал коммуникацию между двумя чиновниками стандартной формой переговоров.