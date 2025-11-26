Песков прокомментировал публикацию содержания разговора Ушакова и Уиткоффа

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в содержании опубликованных в американских СМИ якобы расшифровок телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа нет ничего страшного.