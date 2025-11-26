Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 26.11.2025 (обновлено: 18:55 26.11.2025)
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры - РИА Новости, 26.11.2025
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры
Те, кто призывают уволить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, хотят подорвать мирный процесс по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
украина
стив уиткофф
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
юрий ушаков
украина
в мире, украина, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин, мирный план сша по украине, юрий ушаков
В мире, Украина, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков

Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Те, кто призывают уволить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, хотят подорвать мирный процесс по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Прежде всего — ничего там страшного такого нет. И наверное, те голоса, которые сейчас появляются, — "уволить Уиткоффа" — они нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Накануне Bloomberg опубликовал якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента Юрия Ушакова со Стивеном Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью беседы от 29 октября. Во время звонка обсуждались способы взаимодействия с США по мирному плану.

Песков отметил, что американский лидер Дональд Трамп сам косвенно высказался в защиту Уиткоффа в ситуации с расшифровками.
«
"Сейчас слово "респектабельность" в отношении западных СМИ, наверное, не должно больше использоваться, потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также добавил, что Москва ожидает визита спецпосланника и его "подробных контактов" с президентом России Владимиром Путиным.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтив УиткоффДмитрий ПесковВладимир ПутинМирный план США по УкраинеЮрий Ушаков
 
 
