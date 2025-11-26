Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Те, кто призывают уволить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, хотят подорвать мирный процесс по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Прежде всего — ничего там страшного такого нет. И наверное, те голоса, которые сейчас появляются, — "уволить Уиткоффа" — они нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Накануне Bloomberg опубликовал якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента Юрия Ушакова со Стивеном Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью беседы от 29 октября. Во время звонка обсуждались способы взаимодействия с США по мирному плану.
Песков отметил, что американский лидер Дональд Трамп сам косвенно высказался в защиту Уиткоффа в ситуации с расшифровками.
"Сейчас слово "респектабельность" в отношении западных СМИ, наверное, не должно больше использоваться, потому что никто не гнушается ничем и чувство профессионального стыда отныне не испытывает", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также добавил, что Москва ожидает визита спецпосланника и его "подробных контактов" с президентом России Владимиром Путиным.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
