Что делать, если потерял паспорт: пошаговая инструкция 2025 года

Потеря паспорта — очень неприятная ситуация, от которой, тем не менее, никто не застрахован. Как восстановить документ и куда для этого стоит обращаться, как быстро удастся получить на руки новый и какие штрафы в 2025 году предусмотрены за утерю паспорта, как защитить себя от мошенников — в материале РИА Новости.

Что делать сразу после потери паспорта: первые шаги

Восстановить паспорт гражданина России непросто — необходимо собрать целый пакет документов, оплатить госпошлину, а затем ждать, пока будет готов новый. А если паспорт попадет в руки злоумышленников, гражданин может оказаться в опасной ситуации. Именно поэтому действовать необходимо сразу же, как только была обнаружена пропажа.

1. Начните поиск — и не затягивайте

Первое, что стоит сделать при подозрении на исчезновение паспорта — попытаться найти документ самостоятельно. Стоит успокоиться и подумать: куда вы в последний раз ходили с паспортом, где доставали и предъявляли его, куда могли положить по возвращении домой?

Имеет смысл проверить все сумки и карманы, шкафы и полки, а также пространство за мебелью, куда теоретически мог упасть документ. После этого мысленно восстановить маршрут последнего перемещения и постараться не спеша пройти его в обратном направлении, спрашивая по дороге в кафе, магазинах и других организациях, не находили ли они пропавший документ.

2. Обратитесь в полицию и получите талон-уведомление

Если найти паспорт своими силами не удалось, необходимо немедленно обратиться в полицию и написать заявление. Сделать это можно в любом отделении, не обязательно ехать по месту жительства.

В заявлении необходимо указать, был ли паспорт утерян или есть основания подозревать, что его украли. После этого гражданину выдадут талон, который подтверждает, что заявление принято.

Талон поможет защититься юридически, если паспорт попадет к злоумышленникам. Обращение в полицию необходимо, чтобы пропавший документ был признан недействительным, и им не сумели воспользоваться преступники.

3. Подайте заявление на новый паспорт

После того, как все вопросы, касающиеся утерянного документа, закрыты, можно приступать к восстановлению паспорта.

Один из основных вариантов — лично обратиться в отделение МВД, где у гражданина (вне зависимости от прописки) должны принять заявление и об утере паспорта и на его восстановление. К последнему необходимо приложить установленный законом пакет документов. Здесь же, на месте, можно уточнить и сроки восстановления паспорта.

Запись на прием в МВД может быть доступна на портале госуслуг, а у жителей столицы есть возможность направить документы на восстановление паспорта через МФЦ.

4. Оплатите госпошлину — и узнайте о скидке 30%

Для получения нового паспорта взамен утерянного придется не только собрать пакет бумаг, но и оплатить государственную пошлину. Ее размер — 1500 рублей. Оформить квитанцию можно на сайте МВД.

Потеря паспорта грозит не только дополнительными хлопотами по его восстановлению. Халатное отношение к удостоверению личности наказывается административным штрафом в соответствии со статьей 19.16 КоАП РФ ("Умышленная порча документа, удостоверяющего личность, или утрата по небрежности"). Его размер — от 100 от 300 рублей (в зависимости от обстоятельств), а оплатить можно в отделении банка или через мобильное приложение.

5. Немедленно защитите себя от мошенников

Поспешить с обращением в правоохранительные органы при утере паспорта стоит в первую очередь для того, чтобы пропавшим документом не успели воспользоваться мошенники. Например, не смогли оформить кредит или микрозайм — перед тем, как выдать человеку деньги, банк проверяет документ по специальной базе, где будет указано, что он недействителен.

Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, также отмечает, что существуют менее распространенные, но все еще реальные риски: если паспорт был потерян или украден вместе с документами на недвижимость, то ее могут продать без ведома владельца. Или документ может оказаться в руках преступников, которые представятся чужим именем, например, для аренды жилья.

С 1 марта 2025 года в России стала действовать услуга самозапрета на кредиты, активировать которую можно на портале Госуслуг.

Где и как восстановить паспорт в 2025 году

Восстановить утерянный документ можно одним из предусмотренных законом способов.

В отделении МВД — 5 дней по месту прописки

Новый паспорт даже при соблюдении всех процедур выдается не сразу. С момента подачи заявления до получения документа может пройти до пяти календарных дней. При этом забрать его может только лично сам гражданин — поручить это родственникам или друзьям не получится.

В нем появился пункт о паспорте, который может быть оформлен в виде документа с электронным носителем информации. В этом случае обязательны биометрические персональные данные (цифровое фотографическое изображение лица владельца). Там же указан перечень оснований, которые могут послужить причиной для отказа в приеме заявлений о выдаче (замене) паспорта, а также в выдаче (либо замене) паспорта после рассмотрения заявления. Вместе с тем прописано, что выдача временного удостоверения личности гражданина на период оформления нового паспорта обязательна (ранее документ оформлялся по желанию заявителя).

Строго регламентирован порядок изъятия недействительного паспорта, установлены правила ведения учета паспортов и их бланков.

В МФЦ — удобно, но дольше

В Москве подать документы на оформление нового паспорта в случае утраты старого можно при помощи местных многофункциональных центров. Однако срок получения нового документа в данном случае может оказаться дольше на несколько дней.

Через Госуслуги — быстрее и дешевле

Оформить заявку на получение нового паспорта в ряде случаев можно при помощи портала государственных услуг. Например, если паспорт по той или иной причине стал непригодным для дальнейшего использования.

Однако если паспорт был утерян, все документы необходимо подавать лично в ближайшее отделение полиции. А через Госуслуги можно записаться на прием в МВД.

Какие документы нужны для восстановления паспорта

Для восстановления паспорта потребуется собрать относительно небольшой пакет основных документов, а также дополнительные, которые понадобятся для того, чтобы в новом паспорте появились соответствующие отметки.

Обязательные документы

К обязательным документам, без которых восстановить паспорт не получится, относятся:

заявление об утрате паспорта (в нем должны быть указаны не только основные сведения о заявителе, такие как его ФИО, дата и место рождения, адрес жительства, но и время и место утраты документа вместе с ключевыми обстоятельства). Если есть такая возможность, в заявлении можно указать и данные утерянного документа (серия и номер паспорта, дата выдачи и т.д.). В том случае, если с аналогичным заявлением гражданин уже обратился в полицию, в пакет можно приложить подтверждающий данный факт талон, но это не обязательно;

две фотографии 35 х 45 мм. Если дополнительно необходимо оформить временное удостоверение личности, то фотографий потребуется три. Важно помнить, что к фотографиям на паспорт предъявляются строгие требования, прописанные в тексте приказа МВД от 16.11.2020 № 773;

квитанция об оплате государственной пошлины;

талон-уведомление из полиции (если есть).

Документы для дополнительных отметок

Для внесения в паспорт дополнительных отметок могут потребоваться:

свидетельство о заключении или расторжении брака (если в новом паспорте нужно поставить отметку о текущем семейном положении);

свидетельство (или свидетельства) о рождении детей, возраст которых составляет до 14 лет (на их основании в паспорте появятся сведения о детях);

документы воинского учета (приписное удостоверение, справка от комиссариата, военный билет), если гражданин на таком состоит.

Также в паспорт можно внести отметку о своем ИНН (но это делается в любом налоговом органе, который занимается обслуживанием физлиц) и штамп , в котором указана группа крови человека и его резус-фактор (такая услуга доступна на станциях переливания крови и в местных поликлиниках).

Сколько стоит и сколько ждать новый паспорт

Оформление нового паспорта занимает несколько дней, а если документ пропал во время путешествия или деловой поездки — то ожидание может затянуться.

Сроки: 5 дней по прописке, до 30 — без нее

Меньше всего ожидание нового документа продлится, если за восстановлением утерянного документа гражданин обратился в отделение МВД по месту жительства — 5 дней. Если россиянин подал заявление в другое отделение, срок получения паспорта может составить до 30 дней.

Стоимость: госпошлина и возможные штрафы

Для получения нового паспорта придется заплатить госпошлину в размере полутора тысяч рублей, а также, в соответствии со статьей 19.16 КоАП, гражданину может быть назначен штраф в сумме от 100 до 300 рублей (за небрежное хранение столь важного документа).

Важно помнить, что законодательством предусмотрен штраф и для тех граждан, которые по какой-либо причине не спешат с оформлением нового паспорта. Конкретные размеры штрафов (которые в этом случае будут гораздо выше) прописаны в статье 19.15 . Для большинства россиян он составляет от 2000 до 3000 рублей, а для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — от 3000 до 5000 рублей.

Временное удостоверение личности: когда и как его получить

На время, пока оформляется новый паспорт, гражданину по желанию может быть выдано так называемое временное удостоверение личности . Если оно необходимо, нужно указать это в заявлении, а также приложить дополнительную фотографию. Получив новый паспорт, удостоверение придется сдать.

Если гражданин потерял паспорт во время поездки, а подать заявление на оформление нового хочет по месту жительства, он может получить временное удостоверение в МВД по месту пребывания. Срок действия — до 10 календарных дней, и по нему гражданин может, например, купить обратный билет.

Что дает временное удостоверение

Временное удостоверение послужит заменой паспорту в тех случаях, когда в период оформления нового документа гражданину нужно улететь или уехать в другой регион.

Также с его помощью можно подтвердить свою личность, устраиваясь на новую работу, при совершении банковских операций.

Какие ограничения есть

Во многих ситуациях временное удостоверение считается альтернативой паспорту гражданина РФ, но все-таки этот документ не является его полноценной заменой. Так, оно не дает права на пересечение государственной границы, с ним не получится взять кредит в банке или подать заявление в ЗАГС.

Что делать, если потерял паспорт перед сделкой с недвижимостью

Паспорт гражданина РФ является обязательным документом для любых сделок с недвижимостью — покупки или продажи, а также при оформлении ипотечного кредита. Теоретически временное удостоверение может послужить заменой паспорту в этой ситуации, однако на практике гражданин рискует столкнуться с проблемами. Например, отказом со стороны Росреестра или сложностями при проведении банковских операций.

Поэтому в том случае, если человек потерял документ перед сделкой, эксперты рекомендуют оперативно сообщить об изменившихся обстоятельствах всем сторонам и постараться перенести подписание документов на ту дату, когда новый паспорт уже будет на руках.

Что делать, если потерял паспорт в другом городе или за границей

Особенно неприятной может оказаться ситуация, когда потеря паспорта обнаружена во время путешествия или деловой поездки в другой город или страну.

Внутри России — временное удостоверение на 10 дней

Если гражданин обнаружил пропажу документа во время визита в другой российский город или регион, алгоритм действий, которые ему необходимо предпринять, в целом очень схож с действиями по месту жительства: обращение в любое отделение МВД и написание заявления для получения временного удостоверения. Срок его действия в этом случае составляет 10 дней (этого достаточно, чтобы вернуться домой и вплотную заняться восстановлением паспорта).

За границей — порядок действий через консульство

Если паспорт был потерян за пределами России, то гражданину придется пройти куда более сложную процедуру. Первый шаг аналогичен: обратиться в местную полицию, где нужно получить справку о потере документа. Вслед за этим необходимо как можно скорее связаться с российским консульством либо посольством: там должны оказать всю необходимую помощь для возвращения в страну.

Полезный совет: в любую поездку с собой стоит брать не только оригиналы, но и копии всех основных документов, это может оказаться полезным в критической ситуации.

Как защитить себя от мошенников при утере паспорта

Потеряв паспорт, важно позаботиться не только о том, чтобы как можно скорее получить новый документ, но и предпринять все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности. Ведь если документ попадет не в те руки, есть риск столкнуться с серьезными последствиями.

1. Установите самозапрет на кредиты и займы

С 1 марта 2025 года россиянам стала доступна функция устанавки запрета на выдачу любых кредитов на свое имя. Ее цель — защитить граждан как от собственной импульсивности и необдуманных трат, так и от возможного мошенничества. Это должно помочь заметно сократить число случаев, когда злоумышленники пользовались паспортными данными другого человека для оформления займов.

Данный запрет на кредиты можно устанавливать неограниченное число раз и совершенно бесплатно.

2. Запретите сделки с недвижимостью без личного присутствия

Защитить недвижимость от действий мошенников можно при помощи запрета на любые сделки без личного присутствия владельца. В этом случае злоумышленники не смогут использовать потерянный паспорт в своих целях.

Заявление можно подать через МФЦ, на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также на портале Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении “Госключ”).

3. Проверьте кредитную историю через БКИ

Чтобы убедиться в том, что утерянный паспорт не был использован мошенниками для оформления займа, можно проверить кредитную историю. Для этого необходимо запросить справку в бюро кредитных историй (это можно сделать при помощи портала государственных услуг). Обратиться стоит не сразу в день утери документа, а примерно через 7–10 дней.

4. Оповестите банк о новых паспортных данных

Не стоит забывать и о том, что после получения нового паспорта, данные нужно передать в банки, где у гражданина оформлены счета или вклады. Если этого не сделать вовремя, то их могут заблокировать.

Что делать, если нашел паспорт после подачи заявления

Не исключено, что после подачи заявления об утере паспорта гражданин обнаружит его за шкафом или в пальто. Однако пользоваться им нельзя. Ведь в базу данных уже были внесены соответствующие сведения, и документ является недействительным. Единственный доступный вариант в данном случае — сдать найденный паспорт в отделение МВД и ждать получения нового.

Как избежать потери паспорта: советы экспертов

Для того, чтобы не проходить через подобную процедуру вновь (или не сталкиваться с такой ситуацией вовсе), рекомендуется соблюдать следующие простые правила и советы.

Правила хранения и ношения

Юристы отмечают, что риск потери паспорта можно свести к минимуму, если:

не доставать документ в случаях, когда это не требуется;

внимательно осматриваться вокруг, вставая из-за столика в кафе, со скамьи в парке и так далее (дабы убедиться, что документ случайно не выпал);

в путешествиях и поездках держать паспорт под рукой (в ручной клади), а если документ был сдан на хранение в сейф отеля — установить на телефоне соответствующее напоминание, чтобы вовремя забрать документ;

не оставлять паспорт в чемодане;

не хранить важные документы (и паспорт в том числе) вместе с деньгами;

не оставлять паспорт в залог;

не оставлять паспорт в арендованном автомобиле (даже если нужно просто зайти в магазин);

держать документ в непромокаемой обложке или чехле, чтобы он случайно не испортился;

не передавать паспорт друзьям и посторонним.

Сделайте копии и дубликаты документов

Далеко не во всех ситуациях требуется оригинал паспорта. Порой достаточно иметь заверенную у нотариуса копию (может пригодиться в различных чрезвычайных ситуациях). А оригинал документа в это время может оставить дома.

Еще один вариант — создать электронную копию паспорта, которая также может быть использована во многих ситуациях.

FAQ: частые вопросы и ответы от юристов

Собрали для вас ответы на самые распространенные и актуальные вопросы по данной теме.

Можно ли получить паспорт через представителя?

Готовый паспорт гражданин может забрать только лично.

Можно ли передвигаться на поезде или самолете с временным удостоверением?

Временное удостоверение позволяет покупать билеты на поезд и самолет (это, например, позволяет добраться из другого города домой, если документ был утерян во время поездки).

Нужно ли менять ИНН и СНИЛС при замене паспорта?

Даже если гражданин потерял паспорт, другие документы, такие как ИНН или СНИЛС, в замене не нуждаются. Но данные нового документа нужно сообщить в тот банк (или банки), где у гражданина есть счета.

Обнуляется ли кредитная история при смене паспорта?

Получение нового паспорта вовсе не аннулирует уже имеющуюся кредитную историю гражданина. Все данные собраны в базе бюро кредитных историй, а потому никуда не исчезают.

Кейс: восстановить паспорт за 3 дня

Первый день в детском саду — волнительное событие не только для самого ребенка, но и для его мамы. Вот и Марина в этот день была полна эмоций и переживаний. В руке — пакет с необходимым минимумом вещей и любимой игрушкой сына, в сумочке — список покупок и паспорт (по дороге домой девушка планировала зайти на почту, чтобы получить заказное письмо).

Вернувшись домой с покупками, Марина сразу занялась приготовлением обеда, а перед тем, как отправиться за сыном в сад, решила вынуть из сумочки паспорт, чтобы не потерять по дороге. Однако в сумке документа не оказалось, да и поиски в квартире желаемого результата не принесли. Решив пока не паниковать, она отправилась за ребенком в сад, а по дороге домой они вместе прошли тем же маршрутом, что и она чуть ранее. Но паспорта не оказалось ни на почте, ни в ближайшем супермаркете, ни в траве вдоль тротуара.

Остаться без документа — ситуация, как минимум, очень неприятная. Но Марина справедливо решила, что пожалеть себя сможет и чуть позже, а пока необходимо действовать. По совету мужа она сразу отправилась в ближайшее отделение полиции и написала заявление (надеясь, что за это время ее паспорт не успел попасть в руки мошенников). В тот же день, не откладывая, решила заняться восстановлением утерянного документа: в ближайшем торговом центре сделала пару фотографий, оплатила положенную госпошлину и штраф, и с нужными документами (в своей новый паспорт она решила внести отметки о своем семейном положении и ребенке) вернулась в отделение МВД.

Последующие дни ожидания пролетели быстро: голова молодой мамы была занята адаптацией сына в младшей группе детского сада. Буквально через три дня новый паспорт был готов.

Осталось лишь сообщить новые данные в банк и другие организации. К счастью, несколькими месяцами ранее Марина уже позаботилась о том, чтобы установить на госуслугах самозапрет на кредиты, однако (для собственного спокойствия) все же запросила через пару дней выписку о состоянии своей кредитной истории.

Мнение экспертов: что говорят юристы

Вадим Дигин, адвокат, руководитель адвокатского кабинета "Конституционная правозащита" № 0174 Адвокатской палаты Московской области, назвал ситуации, при которых могут отказать в выдаче или замене паспорта:

отсутствие гражданства Российской Федерации;

представление недостоверных документов и (или) сведений;

нет возможности установить личность гражданина, который обратился за восстановлением паспорта;

существует другой действительный паспорт;

есть ранее поданное заявление о выдаче (замене) паспорта, по которому не завершены административные процедуры;

не была оплачена госпошлина;

отсутствуют необходимые документы и (или) информация, и гражданин не предоставил их в пятидневный срок;

если гражданин не явился спустя 30 календарных дней со дня приглашения его на прием (при рассмотрении заявления о выдаче (замене) паспорта, поданного в форме электронного документа).

“Чтобы снизить риск случайно потери паспорта, данный документ рекомендуется хранить во внутреннем кармане одежды, желательно в обложке и специальных прозрачных чехлах на страницы. Нельзя халатно относится к хранению столь важного документа”, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета.

В свою очередь Оксана Васильева подчеркивает, что требование о незамедлительном обращение в полицию с заявлением об утрате паспорта необходимо в первую очередь для самого владельца документа. Ведь оперативность важна для того, чтобы предупредить возможные действия мошенников, которые могут воспользоваться найденным паспортом не только для оформления кредита, но и в других целях (например, переклеив в документе фотографию).

Резюме: главные шаги, которые нельзя пропустить

Потеря паспорта — неприятное событие, особенно если это случилось случилось вдали от дома. Главное — не впадать в панику и выполнить следующие шаги:

убедиться, что паспорт действительно пропал; как можно быстрее обратиться в ближайшее отделение полиции; оформить заявление на получение нового документа, при необходимости — запросить временное удостоверение личности; получить новый паспорт и сообщить его данные в нужные инстанции.