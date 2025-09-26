https://ria.ru/20250926/pasport-2044460312.html
Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каждый гражданин России может бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе", - сказала Дрожжина. Парламентарий отметила, что такой штамп можно получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплен житель. Она уточнила, что услуга оказывается по ОМС и не требует дополнительных оплат пошлин. "С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора (при наличии). Перед посещением медучреждения лучше связаться и уточнить возможное время и дату оказания услуги, также такая информация доступна по горячей линии службы крови России", - подчеркнула она. По ее словам, штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу паспорта, он включает группу крови, резус-фактор, дату проведения анализа, наименование организации и подпись медработника. "Если вы когда-либо были донором, то группу крови поставят без анализа, если нет - придется сдать бесплатный анализ крови для определения", - заключила она.
