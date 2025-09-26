Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/pasport-2044460312.html
Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте
Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте - РИА Новости, 26.09.2025
Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте
Каждый гражданин России может бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T01:20:00+03:00
2025-09-26T01:20:00+03:00
общество
россия
юлия дрожжина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153187/07/1531870778_0:97:4339:2538_1920x0_80_0_0_a6518c7ab05e083698d8d170a89e83f5.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каждый гражданин России может бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе", - сказала Дрожжина. Парламентарий отметила, что такой штамп можно получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплен житель. Она уточнила, что услуга оказывается по ОМС и не требует дополнительных оплат пошлин. "С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора (при наличии). Перед посещением медучреждения лучше связаться и уточнить возможное время и дату оказания услуги, также такая информация доступна по горячей линии службы крови России", - подчеркнула она. По ее словам, штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу паспорта, он включает группу крови, резус-фактор, дату проведения анализа, наименование организации и подпись медработника. "Если вы когда-либо были донором, то группу крови поставят без анализа, если нет - придется сдать бесплатный анализ крови для определения", - заключила она.
https://ria.ru/20250423/pasport-2012866279.html
https://ria.ru/20250810/pasport-2034389448.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153187/07/1531870778_0:0:3857:2893_1920x0_80_0_0_432ae3a1d6ff82d53375de30b8382770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, юлия дрожжина, госдума рф
Общество, Россия, Юлия Дрожжина, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте

Депутат Дрожжина рассказала, как получить в паспорте штамп о группе крови

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каждый гражданин России может бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе", - сказала Дрожжина.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россиян предупредили что будет, если просрочить паспорт за границей
23 апреля, 02:52
Парламентарий отметила, что такой штамп можно получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплен житель. Она уточнила, что услуга оказывается по ОМС и не требует дополнительных оплат пошлин.
«
"С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора (при наличии). Перед посещением медучреждения лучше связаться и уточнить возможное время и дату оказания услуги, также такая информация доступна по горячей линии службы крови России", - подчеркнула она.
По ее словам, штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу паспорта, он включает группу крови, резус-фактор, дату проведения анализа, наименование организации и подпись медработника.
"Если вы когда-либо были донором, то группу крови поставят без анализа, если нет - придется сдать бесплатный анализ крови для определения", - заключила она.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности
10 августа, 03:53
 
ОбществоРоссияЮлия ДрожжинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала