МИД Армении: вопрос выхода из ОДКБ не стоит на повестке дня

ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Армения пока не обсуждает выход из ОДКБ, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.
"На данном этапе <…> перед МИД Армении такой задачи не поставлено", — сказал он.
В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ. Он утверждал, что как минимум два члена организации помогли Азербайджану подготовиться к войне в Нагорном Карабахе, но не стал называть эти страны. По его словам, военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Армении, такие попытки продолжались и после этого.
В марте 2025-го Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ, а в июле Пашинян заявил, что республика скорее выйдет из организации, чем разморозит членство. В саммите, который проходит в Бишкеке, Армения не участвует.
Как утверждали армянские СМИ, выход из ОДКБ может состояться в феврале 2026-го.
