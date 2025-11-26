Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении: вопрос выхода из ОДКБ не стоит на повестке дня - РИА Новости, 26.11.2025
12:47 26.11.2025
МИД Армении: вопрос выхода из ОДКБ не стоит на повестке дня
МИД Армении: вопрос выхода из ОДКБ не стоит на повестке дня - РИА Новости, 26.11.2025
МИД Армении: вопрос выхода из ОДКБ не стоит на повестке дня
Армения пока не обсуждает выход из ОДКБ, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян. РИА Новости, 26.11.2025
МИД Армении: вопрос выхода из ОДКБ не стоит на повестке дня

В МИД Армении заявили, что не обсуждают выход республики из ОДКБ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 ноя — РИА Новости. Армения пока не обсуждает выход из ОДКБ, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.
"На данном этапе <…> перед МИД Армении такой задачи не поставлено", — сказал он.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна
18 июля, 07:31
В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ. Он утверждал, что как минимум два члена организации помогли Азербайджану подготовиться к войне в Нагорном Карабахе, но не стал называть эти страны. По его словам, военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Армении, такие попытки продолжались и после этого.
В марте 2025-го Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ, а в июле Пашинян заявил, что республика скорее выйдет из организации, чем разморозит членство. В саммите, который проходит в Бишкеке, Армения не участвует.
Как утверждали армянские СМИ, выход из ОДКБ может состояться в феврале 2026-го.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Мэру Гюмри предъявили обвинение за слова о союзе с Россией
26 октября, 18:59
 
