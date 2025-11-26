В Москве обсудили ключевые направления развития высшей школы

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Представители ведущих российских вузов, профильных министерств, экспертного сообщества и СМИ обсудили направления развития системы высшего образования в России на круглом столе, который прошел во вторник в Общественной палате РФ, сообщили РИА Новости в Комиссии по развитию высшего образования и науки ОП РФ.

Круглый стол был посвящен подведению итогов Всероссийского форума преподавателей высшей школы "Академическое сообщество" 2025. Заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова в своем выступлении подчеркнула важность создания пространства для развития педагогов от Камчатки до Калининграда и содействие форума в решении этой задачи.

Председатель Координационного совета Лиги преподавателей высшей школы Елена Ляпунцова отметила особую актуальность работы круглого стола для педагогического состава.

« "Резолюция отражает боли и надежды преподавателей, она включила предложения, озвученные на региональных сессиях во Владивостоке и в Санкт-Петербурге, а также по результату работы форума в Москве", – приводятся в сообщении слова Ляпунцовой.

Заместитель председателя Координационного совета Лиги Юлия Белозерова представила обзор ключевых решений, касающихся подготовки педагогических кадров и модернизации образовательного процесса, подготовленных участниками форума.

Среди них она выделила необходимость укрепления кадрового потенциала вузов, усиления практико-ориентированной составляющей обучения, расширения исследовательской активности студентов и преподавателей и развития воспитательных программ, включая патриотические и экологические компоненты. Эти направления вошли в резолюцию форума как приоритетные для долгосрочного развития.

Участники мероприятия обсудили вопросы внедрения цифровых образовательных решений. Они отметили, что современные технологии позволяют повысить доступность обучения, улучшить системы оценки качества подготовки студентов и поддержать научно-исследовательскую деятельность. Эксперты сошлись во мнении, что цифровые инструменты уже являются не дополнением, а обязательной составляющей современной высшей школы.

Эксперты также коснулись темы мотивации и профессионального благополучия педагогов, влияния корпоративной культуры, условий труда и возможности развития на качество образовательного процесса, расширения академического взаимодействия между вузами разных регионов и международными партнерами.

По данным организаторов, за последние два года Всероссийский форум преподавателей высшей школы "Академическое сообщество" заметно расширил свое влияние: в 2024 году он объединил более тысячи участников, а в 2025 году объединил преподавателей со всей страны.