Ученые заявили о снижении уровня речевой культуры в обществе
Наука
 
09:00 26.11.2025
Ученые заявили о снижении уровня речевой культуры в обществе
Ученые заявили о снижении уровня речевой культуры в обществе - РИА Новости, 26.11.2025
Ученые заявили о снижении уровня речевой культуры в обществе
Уровень владения речью сегодня заметно снижается, что требует активного внедрения дополнительных образовательных инициатив, заявили ученые Ярославского... РИА Новости, 26.11.2025
Ученые заявили о снижении уровня речевой культуры в обществе

© Фото : пресс-служба ЯГПУ им. К.Д. УшинскогоРектор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член-корреспондент РАО Михаил Груздев
Ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член-корреспондент РАО Михаил Груздев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-служба ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уровень владения речью сегодня заметно снижается, что требует активного внедрения дополнительных образовательных инициатив, заявили ученые Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) им. К.Д. Ушинского на фестивале "Говорим по-русски".
Как заявил ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член-корреспондент РАО Михаил Груздев, чрезмерное использование цифровых сервисов в молодом возрасте препятствует развитию речевых компетенций, а значит, есть риск снижения речевой культуры всего общества.
"Мне кажется очень важным, прежде всего, всему педагогическому сообществу признать задачу развития речевой культуры в качестве важнейшего направления деятельности. На каждом школьном уроке, во внеучебной деятельности важно продумывать диадические решения, которые предполагают развитие у школьников навыков монологического выступления, выстраивания системы аргументации своей позиции, умения вести дискуссию. Важно также и в системе подготовки будущих учителей сформировать навыки речевой культуры у тех, кто еще только готовится войти в школьные классы", — рассказал ректор.
© Фото : пресс-служба ЯГПУ им. К.Д. УшинскогоТ.К. Ховрина, лектор открытой лекции в рамках фестиваля "Говорим по-русски"
Т.К. Ховрина, лектор открытой лекции в рамках фестиваля "Говорим по-русски"
Руководитель проекта, доцент кафедры культурологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Наталья Дидковская подчеркнула, что вопросы сохранения языковой культуры напрямую связаны с национальной безопасностью.
"Люди повсеместно стали хуже говорить. Это объясняется многими факторами: и внешним влиянием, и стандартами преподавания речевой культуры, которые тоже снижаются. Поэтому любые проекты, связанные с развитием речевой культуры, особенно у учителей, чрезвычайно важны", — отметила Дидковская.
Она рассказала, что в рамках цикла "Говорим по-русски" с сентября по ноябрь прошли экспертные лекции по культуре речи, риторические батлы, креативные тренинги, мастер-классы, диктант по современному русскому языку, а также "Неконференция", в ходе которой студентам предлагалось креативно представить сложные научные проекты простым языком. Всего в мероприятиях приняли участие более 1500 студентов.
По словам организаторов, все форматы были интегрированы в учебный процесс. "Мы исходили из того, что фестивальные жанры должны быть глубоко инкорпорированы в учебные планы. Наши мастер-классы, риторические батлы и диктант были упакованы в расписание студентов. И мы довольны их заинтересованностью — запрос есть, студентам интересно узнавать о языке в неформальном ключе", — резюмировала Дидковская.
В рамках фестиваля состоялся показ и последующее обсуждение документального фильма о роли русского языка в современном мире. Кроме того, организаторы наградили авторов лучших работ, представленных на "Неконференции".
Руководитель проекта "Говорим по-русски" Наталья Дидковская

Руководитель проекта "Говорим по-русски" Наталья Дидковская

Студенты подчеркнули, что участие в проекте помогло им по-новому взглянуть на родной язык.
"Казалось бы, мы все знаем русский язык. Что тут еще изучать? Однако фестиваль показал, что есть множество деталей и фактов, которых я не знала", — поделилась студентка третьего курса ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Лия Никифорова.
Ее однокурсница Арина Ломакина отметила высокий уровень вовлеченности: "Было очень много участников. Не только наш филфак, но и другие факультеты были задействованы. Мы вспомнили, почему культура речи важна сегодня".
В завершение фестиваля прошел квиз: студенты соревновались в знании норм современного русского языка, истории языка и речевого этикета. По словам организаторов, формат интеллектуальной игры оказался одним из самых динамичных и привлек большое число участников, а команды продемонстрировали высокий уровень эрудиции и живой интерес к теме речевой культуры.
Практико-ориентированный цикл "Говорим по-русски" прошел в рамках проекта "Будущее моей страны – ответственность принимаю на себя!" при поддержке "Росмолодежь. Гранты".
 
