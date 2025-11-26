Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
«
"Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом", - сказал он.
Министр уточнил, что профильным министерством в сфере развития туризма является Минэкономразвития, которое и подготовит соответствующий анализ.
Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов указал, что об этом пока речи не идет, но "тема в проработке".
"В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог", – сказал он.
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
26 августа, 08:17