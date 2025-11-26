Рейтинг@Mail.ru
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:00 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/nalog-2057704951.html
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде - РИА Новости, 26.11.2025
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде
Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:00:00+03:00
2025-11-26T14:00:00+03:00
туризм
россия
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
новости - туризм
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588731759_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9df5a680ce8932ecc7734486ee5e8664.jpg
https://ria.ru/20250826/moskva-2037582823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588731759_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_10ca8a46ae4a389b32a20a5f56663e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, новости - туризм, министерство финансов рф (минфин россии)
Туризм, Россия, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Новости - Туризм, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде

Минфин проанализирует идею о взимании туристического налога при аренде домов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
«
"Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом", - сказал он.
Министр уточнил, что профильным министерством в сфере развития туризма является Минэкономразвития, которое и подготовит соответствующий анализ.
Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов указал, что об этом пока речи не идет, но "тема в проработке".
"В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог", – сказал он.
Вид с гостиницы Москва на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
26 августа, 08:17
 
ТуризмРоссияАнтон СилуановМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Совет Федерации РФНовости - ТуризмМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала