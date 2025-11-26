Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил проект о пересмотре НДС - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 26.11.2025 (обновлено: 13:44 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/nalog-2057699690.html
Совфед одобрил проект о пересмотре НДС
Совфед одобрил проект о пересмотре НДС - РИА Новости, 26.11.2025
Совфед одобрил проект о пересмотре НДС
Сенаторы одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:43:00+03:00
2025-11-26T13:44:00+03:00
экономика
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c1a3ce1132c53b0d413e69be6e52609.jpg
https://ria.ru/20251126/sovfed-2057692669.html
https://ria.ru/20251126/nalog-2057699043.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_56da751b064a7d09dd3d6ff0a2b37353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, совет федерации рф
Экономика, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил проект о пересмотре НДС

Совфед одобрил проект о пересмотре НДС с 2026 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Фойе здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, они также будут облагаться по ставке 22%.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Вчера, 13:22
Кроме того, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.
В соответствии с законом, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).

Упрощенная система налогообложения

Документом также предусматривается поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.
Закон предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.

Банковские карты

Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
В соответствии с документом, для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа (металлургический процесс очистки некоторых тяжёлых металлов от примесей) руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов.
Помимо этого, организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и организованный отдых за счет бюджетных ассигнований, освобождаются от уплаты туристического налога. Доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил проект о ставке НДФЛ для иноагентов
Вчера, 13:41
 
ЭкономикаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала