Совфед одобрил проект о ставке НДФЛ для иноагентов

Российские сенаторы одобрили закон, который ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон, который ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%. При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
Также вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.