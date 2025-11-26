Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о плане по борьбе с уходом от уплаты налогов - РИА Новости, 26.11.2025
13:21 26.11.2025
Силуанов рассказал о плане по борьбе с уходом от уплаты налогов
Силуанов рассказал о плане по борьбе с уходом от уплаты налогов
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о плане по борьбе с уходом от уплаты налогов

Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти РФ в 2026 году начнут реализовывать план по снижению возможностей для ухода от уплаты налогов, заявил министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации.
"В правительстве РФ подготовлен план по снижению теневого сектора", - сообщил Силуанов. Он уточнил, что речь идет прежде всего об отдельных отраслях экономики, где не в полном объеме уплачиваются налоги. "Здесь и рынки оптовые, розничные, здесь и расчеты в наличной форме во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее". - сказал он.
"В этом году такой план будет принят, и в следующем году начнем реализовывать меры по снижению возможности уклонения от уплаты налогов", - сообщил глава Минфина.
