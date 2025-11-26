МВФ и Киев предварительно договорились о новой программе финансирования

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения на уровне экспертов по запросу властей о новой 48-месячной программе расширенного финансирования с возможным доступом к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования (около 8,1 миллиарда долларов, или 295% квоты)", - говорится в заявлении лидера команды переговорщиков МВФ Гэвина Грея.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.