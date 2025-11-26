Матвиенко оценила популярность электронного формата госуслуг

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Большинство россиян успешно пользуются электронными сервисами госуслуг, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"За последние годы реальный произошёл прорыв в этом. И мы не только догнали, мы обогнали, что касается госуслуг, коллеги, 80%, если я не ошибаюсь, населения в режиме новых технологий пользуются государственными услугами. Это же здорово. Ушли очереди в конторы", - сказала политик в ходе пленарного заседания палаты в среду по итогам выступления вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко о внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития России,

Вместе с тем, по ее словам, пока отмечается низкий уровень исполнения расходов по национальному проекту экономика данных и цифровая трансформация государства. На 1 ноября кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному национальному проекту составило порядка 60%, пояснила Матвиенко

"Переход госорганов на отечественное программное обеспечение. Уже об этом говорили, важнейшая тема, требующая координации. По оценкам экспертов, они не исключают, что до половины тех, что в официальной статистике указано, как использующие на рабочих местах российские операционные системы, на самом деле не применяют их, или используют только в тестовом режиме", - сказала политик.

По словам Матвиенко, здесь статистика должна быть правдива, "иначе мы не будем понимать размер беды, не будем понимать, что с этим делать".