Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила популярность электронного формата госуслуг - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/matvienko-2057738332.html
Матвиенко оценила популярность электронного формата госуслуг
Матвиенко оценила популярность электронного формата госуслуг - РИА Новости, 26.11.2025
Матвиенко оценила популярность электронного формата госуслуг
Большинство россиян успешно пользуются электронными сервисами госуслуг, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:19:00+03:00
2025-11-26T15:19:00+03:00
россия
валентина матвиенко
дмитрий григоренко
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054508378.html
https://ria.ru/20251107/gosuslugi-2053400593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_71:0:702:473_1920x0_80_0_0_e9c029d4a39db179061620818d17383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, дмитрий григоренко, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко оценила популярность электронного формата госуслуг

Матвиенко: большинство россиян пользуются госуслугами в электронном виде

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Большинство россиян успешно пользуются электронными сервисами госуслуг, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"За последние годы реальный произошёл прорыв в этом. И мы не только догнали, мы обогнали, что касается госуслуг, коллеги, 80%, если я не ошибаюсь, населения в режиме новых технологий пользуются государственными услугами. Это же здорово. Ушли очереди в конторы", - сказала политик в ходе пленарного заседания палаты в среду по итогам выступления вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко о внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития России,
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин поручил интегрировать "Госуслуги" и мессенджер Max
12 ноября, 15:39
Вместе с тем, по ее словам, пока отмечается низкий уровень исполнения расходов по национальному проекту экономика данных и цифровая трансформация государства. На 1 ноября кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному национальному проекту составило порядка 60%, пояснила Матвиенко.
"Переход госорганов на отечественное программное обеспечение. Уже об этом говорили, важнейшая тема, требующая координации. По оценкам экспертов, они не исключают, что до половины тех, что в официальной статистике указано, как использующие на рабочих местах российские операционные системы, на самом деле не применяют их, или используют только в тестовом режиме", - сказала политик.
По словам Матвиенко, здесь статистика должна быть правдива, "иначе мы не будем понимать размер беды, не будем понимать, что с этим делать".
"И российские решения иногда оказываются дороже аналогов. Ну и, конечно, понятно, что достичь более высокого уровня внедрения российских операционных систем не только необходимо, но это абсолютно возможно", - сказала парламентарий.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Кассу и товарный знак теперь можно зарегистрировать на "Госуслугах"
7 ноября, 12:00
 
РоссияВалентина МатвиенкоДмитрий ГригоренкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала