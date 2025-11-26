В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В России в последнее время резко выросло количество ложно самозанятых, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она назвала абсолютной порочной практикой перевод работников в статус самозанятых, чтобы уйти от налогов.

"Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", — пояснила Матвиенко

То же самое происходит и в ресторанах, где официанты, посудомойки и другие сотрудники никак не могут быть самозанятыми, добавила она.

По словам спикера Совфеда , таким образом снижается социальная защищенность людей, потому что у них нет ни больничных, ни декретов, и все это представляет собой нарушение законодательства.

Матвиенко отметила, что Совет Федерации обращался с этим вопросом в правительство, и то уже ищет решение. Она также попросила комитеты по экономической политике, по регламенту и другие заняться этой темой и навести порядок.