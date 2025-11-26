Рейтинг@Mail.ru
В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 26.11.2025 (обновлено: 17:01 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/matvienko-2057732861.html
В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко
В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко - РИА Новости, 26.11.2025
В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко
В России в последнее время резко выросло количество ложно самозанятых, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:02:00+03:00
2025-11-26T17:01:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_0:30:3027:1733_1920x0_80_0_0_41f390b99c634e339b5ea1da8845d451.jpg
https://ria.ru/20251009/sovfed-2047182726.html
https://ria.ru/20251009/pravitelstvo-2047255028.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_56c32eb5c28f80a70576040f51962d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила о резком росте числа ложных самозанятых в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В России в последнее время резко выросло количество ложно самозанятых, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она назвала абсолютной порочной практикой перевод работников в статус самозанятых, чтобы уйти от налогов.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Совфеде предложили завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году
9 октября, 04:00
"Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", — пояснила Матвиенко.
То же самое происходит и в ресторанах, где официанты, посудомойки и другие сотрудники никак не могут быть самозанятыми, добавила она.
По словам спикера Совфеда, таким образом снижается социальная защищенность людей, потому что у них нет ни больничных, ни декретов, и все это представляет собой нарушение законодательства.
Матвиенко отметила, что Совет Федерации обращался с этим вопросом в правительство, и то уже ищет решение. Она также попросила комитеты по экономической политике, по регламенту и другие заняться этой темой и навести порядок.
По данным на конец 2024 года, число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек. Для них в порядке эксперимента действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке четыре или шесть процентов без предоставления какой-либо отчетности. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Правительство рассказало об эксперименте по режиму для самозанятых
9 октября, 13:07
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала