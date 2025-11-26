https://ria.ru/20251126/matvienko-2057732861.html
В России резко выросло число ложно самозанятых, заявила Матвиенко
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В России в последнее время резко выросло количество ложно самозанятых, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она назвала абсолютной порочной практикой перевод работников в статус самозанятых, чтобы уйти от налогов.
"Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", — пояснила Матвиенко
.
То же самое происходит и в ресторанах, где официанты, посудомойки и другие сотрудники никак не могут быть самозанятыми, добавила она.
По словам спикера Совфеда
, таким образом снижается социальная защищенность людей, потому что у них нет ни больничных, ни декретов, и все это представляет собой нарушение законодательства.
Матвиенко отметила, что Совет Федерации обращался с этим вопросом в правительство, и то уже ищет решение. Она также попросила комитеты по экономической политике, по регламенту и другие заняться этой темой и навести порядок.
По данным на конец 2024 года, число самозанятых в России
превысило 12 миллионов человек. Для них в порядке эксперимента действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке четыре или шесть процентов без предоставления какой-либо отчетности. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года.