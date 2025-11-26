Рейтинг@Mail.ru
ФАС получила письмо ЦБ о скидках на маркетплейсах - РИА Новости, 26.11.2025
11:00 26.11.2025
ФАС получила письмо ЦБ о скидках на маркетплейсах
ФАС получила письмо ЦБ о скидках на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила письмо от Банка России касательно скидок на маркетплейсах, которые предоставляются за оплату...
экономика
россия
эльвира набиуллина
вячеслав володин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ozon
маркетплейс
россия
экономика, россия, эльвира набиуллина, вячеслав володин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ozon, маркетплейс
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ozon, маркетплейс
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила письмо от Банка России касательно скидок на маркетплейсах, которые предоставляются за оплату определенными картами, сейчас проводит его анализ, заявила замглавы службы Адиля Вяселева.
"Мы получили письмо Банка России и проводим его детальный анализ. Для ФАС ключевым является вопрос добросовестной конкуренции, чтобы ни одна из сторон — банки, маркетплейсы или торговые сети — не оказывалась в дискриминационном положении, а потребители выигрывали от честной конкурентной борьбы", - сказала Вяселева в интервью газете "Коммерсант".
Она отметила также, что сейчас крупнейшие платформы находятся под регулированием закона о защите конкуренции. Служба, в свою очередь, подходит к этой теме с позиции обеспечения равных конкурентных условий.
Есть две разные практики, объясняет Вяселева: дифференциация конечной цены товара в зависимости от выбранного способа оплаты и программы лояльности, экосистемные скидки.
"Служба будет пристально отслеживать, чтобы такие программы не трансформировались в инструменты дискриминации участников рынка, не входящих в экосистему, и не создавали недобросовестных барьеров. Важно, чтобы цена товара были объективной и не вводила потребителей и покупателей в заблуждение", - добавила замглавы ФАС.
При этом, по ее словам, расширение доступа банков к программам лояльности маркетплейсов - как это сделал Ozon - является позитивным шагом в направлении развития конкуренции и снижает риски дискриминации отдельных компаний.
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ozonмаркетплейс
 
 
