Макроны заказали ее убийство: новые сенсационные заявления Кэндис Оуэнс

© AP Photo / Christian Hartmann Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Известная американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая, что Брижит Макрон родилась мужчиной, отметилась в социальной сети Х новым громким заявлением. По всей видимости, президентской чете надоела вся эта история.

Привлекли "специалиста" из Израиля

Имя Кэндис Оуэнс вновь в центре внимания мировых СМИ. На этот раз журналистка обвиняет Макронов в подготовке покушения на ее жизнь.

© Getty Images / Jason Davis Кэндис Оуэнс © Getty Images / Jason Davis Кэндис Оуэнс

"Макроны <…> оплатили мое убийство. Да, вы правильно поняли. Более конкретно, небольшой группе Национальной жандармерии был дан зеленый свет", — сообщила Оуэнс.

По словам журналистки, с ней связывался некий источник из французских властных кругов.

© AP Photo / Peter Dejong Сотрудники жандармерии Франции © AP Photo / Peter Dejong Сотрудники жандармерии Франции

Выяснив должность этого человека и его близость к французской президентской чете, Оуэнс сочла предоставленную им информацию "достаточно достоверной, чтобы опубликовать в случае, если что-то произойдет", — написала Оуэнс в соцсети Х.

Причем французы привлекли для ее устранения, по словам самой Кэндис, "специалиста" со стороны.

"Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что для моего убийства была выбрана не только французская женщина-киллер, но и израильский убийца-мужчина", — рассказала активистка.

Полтора миллиона долларов за жизнь

Оуэнс сообщает, что жизнь журналиста Ксавье Пуссара, который одним из первых делал громкие заявления о половой принадлежности Брижит Макрон, также под угрозой.

Немного позже американская журналистка раскрыла, сколько президент Франции заплатил за ее убийство.

"Когда все будет сказано и сделано и общественность узнает, что Макрон якобы перевел 1,5 миллиона долларов на мое убийство, как отреагирует мир?" — написала она.

Оуэнс сообщает , что Белый дом якобы подтвердил причастность президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит к покушению на нее. Журналистка посоветовала всем, сомневающимся в ее словах, теперь лично обращаться к президенту США Дональду Трампу.

Французский след в убийстве Чарли Кирка

Также Оуэнс заявляет, что в смерти американского политика Чарли Кирка, застреленного 10 сентября, когда он выступал в одном из университетов Юты, также есть французский след.

© Getty Images / Jason Davis Кэндис Оуэнс © Getty Images / Jason Davis Кэндис Оуэнс

"К убийству Чарли Кирка были причастны французские иностранные легионеры. Они были не единственными, но они были причастны. <…> Убийца Чарли Кирка проходил подготовку в 13-й бригаде Французского легиона. <…> Глава французского государства, по всей видимости, желает нашей смерти и уполномочил профессиональные подразделения выполнить это", — сообщает Оуэнс.

По словам журналистки, в деле может быть "бумажный след", и она выступила с призывом к патриотам Франции сделать все возможное, чтобы его раскрыть".

© AP Photo / John Locher Церемония прощания с Чарли Кирком в США © AP Photo / John Locher Церемония прощания с Чарли Кирком в США

Волна судебных разбирательств

Разговоры о половой принадлежности Брижит Макрон неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете.

Существенно интерес к данной теме подогрел документальный фильм Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон. Именно он вызвал новую волну обсуждений и стал толчком для президентской четы — Макроны подали в суд на журналистку за клевету. Журналистка утверждала , что первая леди Франции родилась мужчиной и носила имя Жан-Мишель Тронье.

Настоящая же Брижит, по мнению Оуэнс, умерла еще в детстве, родители скрыли этот факт, а личность умершей "присвоил" ее старший брат.

Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. Их адвокат Том Клэр заявлял, что они готовы лично приехать в США, предоставить в суде фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.

© AP Photo / Claude Paris Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон © AP Photo / Claude Paris Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон

Заставить замолчать

Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон. После этого она заявила , что "США — не Европа, и у нас есть свобода слова", а французские адвокаты "не заткнут ей рот".