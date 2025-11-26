Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики группировки "Центр" зачищают Красноармейск
12:57 26.11.2025
Штурмовики группировки "Центр" зачищают Красноармейск
Штурмовики группировки "Центр" зачищают Красноармейск

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Штурмовики группировки "Центр" продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас Красноармейска, зачищают Ровное, выбивают ВСУ из Димитрова, сообщило Минобороны РФ
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города", - говорится в сводке.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Родинское, Торецкое, Дорожное, Артемовка, Удачное ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области, добавили в Минобороны.
Группировка "Центр" освободила два микрорайона в Красноармейске
