"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых необычным маневром

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Межзвездный объект 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS", — рассказали ученые в официальном Telegram-канале

По информации ИКИ РАН , пересечения 3I/ATLAS с внешними планетами Солнечной системы, в соответствии с теорией вероятности, не должно было произойти.

Специалисты считают, что новый маневр "инопланетного корабля" даст старт очередной волне теорий о природе объекта и гипотезам о его реальных замыслах по мере приближения к газовому гиганту.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.