Сын Конюхова рассказал, как путешественник осваивается в Антарктиде

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноя - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов понемногу осваивается в Антарктиде, его одиночную полярную станцию испытывает на прочность погода, сообщил РИА Новости глава экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

"Все хорошо. Федор осваивается потихоньку. Настроение у него отличное. Погода тестирует палатки: ветер, мокрый снег, но пока все хорошо", - отметил он.