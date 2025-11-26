Сын Конюхова рассказал, как путешественник осваивается в Антарктиде

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноя - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов понемногу осваивается в Антарктиде, его одиночную полярную станцию испытывает на прочность погода, сообщил РИА Новости глава экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
"Все хорошо. Федор осваивается потихоньку. Настроение у него отличное. Погода тестирует палатки: ветер, мокрый снег, но пока все хорошо", - отметил он.
Федор Конюхов попросил привезти дополнительно металлические колья для крепления палаток.
Команда путешественника подготовила и оставила для него подарки, ведь 12 декабря он в Антарктиде отпразднует день рождения. Конюхову исполнится 74 года.
Конюхов находится на острове Смоленск (или Ливингстон). Он пробудет там до середины-конца марта. Путешественник хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова - изучить загрязнение воздуха. Одиночная станция состоит из нескольких палаток. Предполагается, что каждые десять дней к путешественнику будет подходить яхта со свежими продуктами и всем необходимым.
