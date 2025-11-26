https://ria.ru/20251126/knr-2057573895.html
В посольстве КНР прокомментировали слова Бессента о соперничестве
Китай и США должны сотрудничать, это идет им на пользу, а конфронтация вредит, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ... РИА Новости, 26.11.2025
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Китай и США должны сотрудничать, это идет им на пользу, а конфронтация вредит, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать высказывание министра финансов Штатов Скотта Бессента о том, что соперничество с Пекином естественно для Америки.
Ранее Бессент
заявил, что Китай
и США
навсегда останутся соперниками, и Вашингтон
считает естественной именно такую ситуацию.
"Лидеры стран во время второго срока (президента США Дональда - ред.) Трампа поддерживают регулярные контакты по вопросам взаимного интереса и беспокойства, что крайне важно для устойчивого развития отношений США и Китая. Председатель (КНР - ред.) Си Цзиньпин
неоднократно подчеркивал, что Китай и США должны быть партнерами и друзьями. Этому нас научила история и диктует реальность", - сказал Лю Пэнъюй.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Трамп разделяет это мнение, президент США называл КНР крупнейшим партнером.
"Видение Китая и США, помогающих друг другу преуспеть и процветать вместе, - это достижимая перспектива в обозримом будущем", - сказал он.
Контакты США и Китая подтверждают, что "сторонам идет на пользу сотрудничество, а конфронтация вредит", отметил Лю Пэнъюй.
"Это отражает здравый смысл, который был неоднократно подтвержден опытом", - добавил дипломат.
Пекин
и Вашингтон должны реализовывать достигнутые лидерами договоренности на основе равенства, взаимного уважения и выгоды, продолжил он.
"Расширять список тем, по которым идет сотрудничество, и сокращать список проблем, чтобы добиться позитивного прогресса, создать новое пространство для сотрудничества США и Китая и принести больше пользы людям в своих странах и мире", - заключил пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне.