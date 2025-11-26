Экс-замглаву крупной оружейной компаний КНР обвинили в коррупции

ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Верховная народная прокуратура КНР обвинила в коррупции Лю Вэйдуна, бывшего генерального директора Китайской южной промышленной группы (CSGC), которая входит в число 20 крупнейших производителей вооружений в мире.

Как следует из опубликованного в среду заявления Верховной народной прокуратуры КНР , Лю Вэйдун злоупотреблял своим положением на различных должностях, "незаконно принимал деньги и имущество от других лиц в особо крупных размерах и должен быть привлечен к уголовной ответственности за взяточничество".

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и государственный надзорный комитет Китая начали расследование в отношении Лю Вэйдуна в феврале этого года.

Китайская южная промышленная группа специализируется на производстве оружия и военного оборудования. Согласно рейтингу Fortune Global 500, корпорация входит число 20 крупнейших производителей вооружений в мире, а также занимает 343 место среди всех мировых компаний. Ее дочерней компанией также является один из крупнейших в Китае производителей авто Changan Group.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами усилилась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года и председателя КНР в марте 2013 года. С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе.

В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что коррупция - это главная "злокачественная опухоль", которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости, который предусматривает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки для устранения нежелательного поведения.