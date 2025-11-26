Представитель Кадышевой прокомментировал иск из-за песни "Россия! Русь!"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Народная артистка РФ не исполняла песню "Россия! Русь!" на концерте в Санкт-Петербурге, это было подтверждено записями выступления из соцсетей, сообщил РИА Новости официальный представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал 40 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", народной артистки России Надежды Кадышевой . В материалах суда уточнялось, что взыскана компенсация за якобы исполнение Кадышевой без договора с автором песни "Россия! Русь!" Виктора Пеленягрэ.

"Изначально исковое заявление было подано по исполнению двух песен на концерте в Петербурге - "Течет ручей" и "Россия Русь"… Мы, в свою очередь, предоставили в Арбитражный суд документы в отношении "Течет ручей" и сообщили суду, что "Россия Русь" на концерте не исполнялась, что подтверждено записью концерта, выложенной в официальных социальных сетях", - сказал собеседник агентства.

По словам Шариковича, к иску было приложено Российским авторским обществом экспертное заключение по наличию данных песен в репертуаре и его изучению.

"Однако, несмотря на все предоставленные доводы, суд усмотрел нарушение авторских прав по "Россия! Русь!". Для нас непонятно, каким образом Арбитражный суд города Москвы учел авторские требования к песне, которой не было на концерте", - подчеркнул представитель семьи Кадышевых.