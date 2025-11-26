Рейтинг@Mail.ru
Представитель Кадышевой прокомментировал иск из-за песни "Россия! Русь!" - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:12 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/kadysheva-2057709279.html
Представитель Кадышевой прокомментировал иск из-за песни "Россия! Русь!"
Представитель Кадышевой прокомментировал иск из-за песни "Россия! Русь!" - РИА Новости, 26.11.2025
Представитель Кадышевой прокомментировал иск из-за песни "Россия! Русь!"
Народная артистка РФ не исполняла песню "Россия! Русь!" на концерте в Санкт-Петербурге, это было подтверждено записями выступления из соцсетей, сообщил РИА... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:12:00+03:00
2025-11-26T14:12:00+03:00
шоубиз
россия
санкт-петербург
москва
надежда кадышева
российское авторское общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34218/47/342184797_0:275:1090:888_1920x0_80_0_0_cbe2d477d31767aa673374cf69489a0a.jpg
https://ria.ru/20251114/kadysheva-2054978248.html
https://ria.ru/20250920/matvienko-2043218691.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34218/47/342184797_0:173:1090:991_1920x0_80_0_0_4abd7d908ecc90308b8f0d75fa636bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, москва, надежда кадышева, российское авторское общество, происшествия
Шоубиз, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Надежда Кадышева, Российское авторское общество, Происшествия
Представитель Кадышевой прокомментировал иск из-за песни "Россия! Русь!"

Шаркович: Кадышева не исполняла песню "Россия! Русь!" на концерте в Петербурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНадежда Кадышева
Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Надежда Кадышева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Народная артистка РФ не исполняла песню "Россия! Русь!" на концерте в Санкт-Петербурге, это было подтверждено записями выступления из соцсетей, сообщил РИА Новости официальный представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал 40 тысяч рублей с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", народной артистки России Надежды Кадышевой. В материалах суда уточнялось, что взыскана компенсация за якобы исполнение Кадышевой без договора с автором песни "Россия! Русь!" Виктора Пеленягрэ.
Певица Надежда Кадышева с мужем Александром Костюком и сыном Григорием Костюком - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Надежда Кадышева готовится к яркому новогоднему шоу в Москве
14 ноября, 13:34
"Изначально исковое заявление было подано по исполнению двух песен на концерте в Петербурге - "Течет ручей" и "Россия Русь"… Мы, в свою очередь, предоставили в Арбитражный суд документы в отношении "Течет ручей" и сообщили суду, что "Россия Русь" на концерте не исполнялась, что подтверждено записью концерта, выложенной в официальных социальных сетях", - сказал собеседник агентства.
По словам Шариковича, к иску было приложено Российским авторским обществом экспертное заключение по наличию данных песен в репертуаре и его изучению.
"Однако, несмотря на все предоставленные доводы, суд усмотрел нарушение авторских прав по "Россия! Русь!". Для нас непонятно, каким образом Арбитражный суд города Москвы учел авторские требования к песне, которой не было на концерте", - подчеркнул представитель семьи Кадышевых.
Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Её вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
Солист группы Любэ Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Матвиенко объяснил популярность песен "Любэ", Кадышевой и Shaman
20 сентября, 18:15
 
ШоубизРоссияСанкт-ПетербургМоскваНадежда КадышеваРоссийское авторское обществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала