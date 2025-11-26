Рейтинг@Mail.ru
Подрядчик Нахимовского училища получил иск на 1,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/isk-2057858207.html
Подрядчик Нахимовского училища получил иск на 1,7 миллиарда рублей
Подрядчик Нахимовского училища получил иск на 1,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.11.2025
Подрядчик Нахимовского училища получил иск на 1,7 миллиарда рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ППК "ВСК") о взыскании... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:48:00+03:00
2025-11-26T23:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251126/sud-2057842792.html
https://ria.ru/20251126/sud-2057791653.html
https://ria.ru/20251125/aktivy-2057402890.html
санкт-петербург
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
Подрядчик Нахимовского училища получил иск на 1,7 миллиарда рублей

Подрядчик строительства Нахимовки в Калининграде получил иск на 1,7 млрд руб

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ППК "ВСК") о взыскании 1,668 миллиарда рублей с ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, следует из материалов дела.
"Публично-правовая компания "Военно-строительная компания"... Сумма исковых требований 1668607612,06 (рублей – ред.)... Ответчики ООО "Геоизол", – сообщается в карточке дела.
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд в декабре начнет рассматривать иск Безрукова к предпринимательнице
Вчера, 21:35
Причина взыскания с "Геоизола" средств в судебном порядке пока не уточняется. Информация о принятии иска к производству и дате его рассмотрения не приводится.
Согласно картотеке арбитражных дел, это не первый иск ППК "Военно-строительная компания" к "Геоизолу". Так, арбитражный суд Петербурга 1 декабря рассмотрит аналогичный иск на сумму около 4,36 миллиарда рублей. Как уточняется в материалах этого дела, его рассмотрение идет в закрытом режиме.
Из материалов картотеки арбитражных дел следует, что компания "Геоизол", в частности, выступает подрядчиком строительства комплекса зданий для Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ в Петергофе. Согласно решению арбитражного суда Петербурга от 3 ноября, московская реставрационно-строительная компания "Лидер" как субподрядчик работ на этом объекте в 2022-2023 годах отсудила около 21,6 миллиона рублей у "Геоизола", как у подрядчика работ.
В соответствующем решении арбитражного суда уточняется, что субподрядные договоры были заключены в рамках госконтракта от 17 июня 2022 года на строительство комплекса зданий для Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ в Петергофе. Этот контракт был заключен между СК РФ и ППК "Военно-строительная компания", отмечается в решении суда.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд вынес приговор по делу о хищениях имущества Минобороны
Вчера, 17:37
Согласно картотеке арбитражных дел, на рассмотрении арбитражного суда Санкт-Петербурга находится и дело о признании "Геоизола" банкротом. Соответствующие заявление подали несколько компаний, их обоснованность будет рассмотрена судом последовательно в порядке их поступления.
Как сообщал Следственный комитет РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФКП "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Алексея Ширинкина.
По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей.
В сентябре СК сообщил, что Ширинкина приговорили к 4 годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров, обвиняемый в крупном мошенничестве, в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд изъял активы бизнесменов Боброва и Бикова
25 ноября, 13:55
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКалининградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала