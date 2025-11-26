Подрядчик Нахимовского училища получил иск на 1,7 миллиарда рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ППК "ВСК") о взыскании 1,668 миллиарда рублей с ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, следует из материалов дела.

"Публично-правовая компания "Военно-строительная компания"... Сумма исковых требований 1668607612,06 (рублей – ред.)... Ответчики ООО "Геоизол", – сообщается в карточке дела.

Причина взыскания с "Геоизола" средств в судебном порядке пока не уточняется. Информация о принятии иска к производству и дате его рассмотрения не приводится.

Согласно картотеке арбитражных дел, это не первый иск ППК "Военно-строительная компания" к "Геоизолу". Так, арбитражный суд Петербурга 1 декабря рассмотрит аналогичный иск на сумму около 4,36 миллиарда рублей. Как уточняется в материалах этого дела, его рассмотрение идет в закрытом режиме.

РФ в Из материалов картотеки арбитражных дел следует, что компания "Геоизол", в частности, выступает подрядчиком строительства комплекса зданий для Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК Петергофе . Согласно решению арбитражного суда Петербурга от 3 ноября, московская реставрационно-строительная компания "Лидер" как субподрядчик работ на этом объекте в 2022-2023 годах отсудила около 21,6 миллиона рублей у "Геоизола", как у подрядчика работ.

В соответствующем решении арбитражного суда уточняется, что субподрядные договоры были заключены в рамках госконтракта от 17 июня 2022 года на строительство комплекса зданий для Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ в Петергофе. Этот контракт был заключен между СК РФ и ППК "Военно-строительная компания", отмечается в решении суда.

Согласно картотеке арбитражных дел, на рассмотрении арбитражного суда Санкт-Петербурга находится и дело о признании "Геоизола" банкротом. Соответствующие заявление подали несколько компаний, их обоснованность будет рассмотрена судом последовательно в порядке их поступления.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с ГВСУ №4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища . Работы должен был выполнять субподрядчик - ООО "Геоизол", контроль за исполнением контракта возлагался на экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФКП "Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации" Алексея Ширинкина.

По данным СК, в 2020-2022 годах Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей.