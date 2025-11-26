Рейтинг@Mail.ru
Иран хочет стать продуктовым хабом в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 26.11.2025
20:14 26.11.2025
Иран хочет стать продуктовым хабом в сотрудничестве с Россией
Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана...
иран, россия, москва, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), в мире
Иран, Россия, Москва, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), В мире
Иран хочет стать продуктовым хабом в сотрудничестве с Россией

Министр Газальдже: Иран хочет стать продуктовым хабом в сотрудничестве с РФ

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури Газальдже.
"С учетом доступности транспортных коридоров и открытых морей Иран может стать центром для обмена и обеспечения стран региона продовольственными товарами, при этом обеспечивая некоторые свои нужды за счет торговли с Россией", - приводит его слова агентство IRNA.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МИД Ирана заявил об активном сотрудничестве с Россией в атомной сфере
23 ноября, 13:17
Министр сельского хозяйства Ирана добавил, что после подписания в январе 2025 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирану и РФ удалось достичь хороших договоренностей с российскими компаниями, а также выработать меморандумы с Минсельхозом РФ, которые упрощают торговлю двух стран в продовольственной сфере.
"После подписания договора (торговый) обмен с Россией вырос таким образом, что сейчас в северных портах нашей страны хранится большое количество товаров повседневной необходимости, а также корма для скота", - добавил чиновник, отметив, что Россия является основным источником продукции.
Министр сельского хозяйства Ирана, как сообщало агентство IRNA, прибыл в Москву 26 ноября для переговоров с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут.
Банкнота номиналом 50 000 риалов, выпущенная Центральным банком Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Президент Ирана издал указ о деноминации валюты
22 ноября, 15:49
 
Иран Россия Москва Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) В мире
 
 
