Иран хочет стать продуктовым хабом в сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури Газальдже.
"С учетом доступности транспортных коридоров и открытых морей Иран может стать центром для обмена и обеспечения стран региона продовольственными товарами, при этом обеспечивая некоторые свои нужды за счет торговли с Россией", - приводит его слова агентство IRNA.
Министр сельского хозяйства Ирана добавил, что после подписания в январе 2025 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирану и РФ удалось достичь хороших договоренностей с российскими компаниями, а также выработать меморандумы с Минсельхозом РФ, которые упрощают торговлю двух стран в продовольственной сфере.
"После подписания договора (торговый) обмен с Россией вырос таким образом, что сейчас в северных портах нашей страны хранится большое количество товаров повседневной необходимости, а также корма для скота", - добавил чиновник, отметив, что Россия является основным источником продукции.
Министр сельского хозяйства Ирана, как сообщало агентство IRNA, прибыл в Москву 26 ноября для переговоров с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут.
