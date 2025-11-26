Рейтинг@Mail.ru
Ученые обучили ИИ сложным правилам русского языка - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ii-2057757003.html
Ученые обучили ИИ сложным правилам русского языка
Ученые обучили ИИ сложным правилам русского языка - РИА Новости, 26.11.2025
Ученые обучили ИИ сложным правилам русского языка
Исследователи МГУ и "Яндекса" нашли способ обучить искусственный интеллект сложным правилам русского языка, для этого они создали набор данных с примерами... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:14:00+03:00
2025-11-26T16:14:00+03:00
общество
алексей сорокин
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
https://ria.ru/20251101/slovo-2052237299.html
https://ria.ru/20251010/google-2047428570.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей сорокин, яндекс
Общество, Алексей Сорокин, Яндекс
Ученые обучили ИИ сложным правилам русского языка

Ученые МГУ и "Яндекса" нашли способ обучить ИИ сложным правилам русского языка

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Исследователи МГУ и "Яндекса" нашли способ обучить искусственный интеллект сложным правилам русского языка, для этого они создали набор данных с примерами реальных ошибок, характерных даже для носителей языка - это, например, пунктуация в сложноподчиненных предложениях, слитное и раздельное написание, редкие синтаксические конструкции, рассказали РИА Новости в компании.
"Стандартное обучение, когда модели показывают несколько случайных пар "ошибка - исправление", плохо справляется со сложными правилами русского языка. Для системного решения этой проблемы исследователи Института ИИ МГУ и "Яндекса" создали первый открытый датасет LORuGEC с примерами сложных ошибок русского языка... LORuGEC включает примеры реальных ошибок, трудных даже для носителей языка: пунктуация в сложноподчиненных предложениях, слитное и раздельное написание, редкие синтаксические конструкции", - сказали в компании.
Институт русского языка имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
1 ноября, 05:22
Созданный датасет охватывает 48 правил русского языка, в том числе те, которые проверяются на Едином государственном экзамене и олимпиадах. Также там есть почти 1000 предложений, каждое из которых связано с конкретной нормой языка.
Ученые придумали новый метод, который позволяет исправлять сложные ошибки без сложного переобучения на созданном датасете - он основан на поиске релевантных примеров в датасете. Так, вспомогательным поисковиком выступает еще одна ИИ-модель Gector: она находит в датасете предложения с тем же типом ошибок и подсказывает их большой языковой модели. Например, если пропущена запятая перед "что", то модель получает пример именно с таким же нарушением, а не любую пунктуационную ошибку.
"Мы использовали справочную литературу, а также привлекли студентов-лингвистов в качестве экспертов и составили датасет из 1000 примеров, в которых не только исправлены ошибки, но и указаны соответствующие правила русского языка. Следующей задачей было научить модели исправлять эти ошибки без долгого переобучения... Этот проект - пример успешной коллаборации между наукой и технологическими компаниями", - прокомментировал на полях Конгресса молодых ученых старший научный сотрудник Института ИИ МГУ, разработчик в отделе "Поиска Яндекса" Алексей Сорокин.
Исследователи протестировали новый метод на собственных моделях "Яндекса", а также на зарубежной Qwen2.5. Точность ответов YandexGPT 5 Pro достигла 83%, YandexGPT 5 Lite - поднялась до 71% с 66%, а Qwen2.5-7B - до 56% с 42%.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком
10 октября, 06:19
 
ОбществоАлексей СорокинЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала