Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ii-2057639429.html
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах - РИА Новости, 26.11.2025
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах
Все российские регионы внедряют искусственный интеллект для различных задач - от госуправления до сервисов и услуг, предоставляемых россиянам, заявил... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:30:00+03:00
2025-11-26T11:30:00+03:00
технологии
россия
дмитрий григоренко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040498_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b566b6405f2a39f6d6299b1133928fea.jpg
https://ria.ru/20250417/peskov-2011822719.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040498_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bbe4b0f88dab62eb58b8223dc9224f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, дмитрий григоренко, совет федерации рф
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах

Григоренко: все российские регионы внедряют ИИ для различных задач

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Все российские регионы внедряют искусственный интеллект для различных задач - от госуправления до сервисов и услуг, предоставляемых россиянам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«
"У нас в нацпроекте одним из приоритетов являются инновации, в том числе внедрение искусственного интеллекта в экономику, жизнь людей и госуправление. У нас на сегодняшний день все субъекты Российской Федерации в том или ином виде внедряют искусственный интеллект - от систем госуправления до сервисов и услуг, которые предоставляются гражданам", - сказал он во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Внедрение ИИ - одна из приоритетных задач правительства, которую курирует вице-премьер Григоренко. Правительство уже внедряет ИИ в важнейшие процессы госуправления - например, в систему мониторинга и управления нацпроектами. ИИ используется в ней для прогнозирования рисков невыполнения той или иной задачи к конкретному сроку. Точность машинных прогнозов составляет 96%.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Песков высказался о замене чиновников на ИИ
17 апреля, 14:46
 
ТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала