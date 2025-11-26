Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах

«

"У нас в нацпроекте одним из приоритетов являются инновации, в том числе внедрение искусственного интеллекта в экономику, жизнь людей и госуправление. У нас на сегодняшний день все субъекты Российской Федерации в том или ином виде внедряют искусственный интеллект - от систем госуправления до сервисов и услуг, которые предоставляются гражданам", - сказал он во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.