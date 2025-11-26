https://ria.ru/20251126/ii-2057639429.html
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах
Григоренко рассказал о внедрении ИИ в регионах
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Все российские регионы внедряют искусственный интеллект для различных задач - от госуправления до сервисов и услуг, предоставляемых россиянам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"У нас в нацпроекте одним из приоритетов являются инновации, в том числе внедрение искусственного интеллекта в экономику, жизнь людей и госуправление. У нас на сегодняшний день все субъекты Российской Федерации в том или ином виде внедряют искусственный интеллект - от систем госуправления до сервисов и услуг, которые предоставляются гражданам", - сказал он во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Внедрение ИИ - одна из приоритетных задач правительства, которую курирует вице-премьер Григоренко. Правительство уже внедряет ИИ в важнейшие процессы госуправления - например, в систему мониторинга и управления нацпроектами. ИИ используется в ней для прогнозирования рисков невыполнения той или иной задачи к конкретному сроку. Точность машинных прогнозов составляет 96%.