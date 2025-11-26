Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал об использовании ИИ в аппарате правительства - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/grigorenko-2057649596.html
Григоренко рассказал об использовании ИИ в аппарате правительства
Григоренко рассказал об использовании ИИ в аппарате правительства - РИА Новости, 26.11.2025
Григоренко рассказал об использовании ИИ в аппарате правительства
Искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например в формировании протоколов или... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:49:00+03:00
2025-11-26T11:49:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971749830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c38e86dc5c71e8e88fa4f8481c337dad.jpg
https://ria.ru/20251125/ii-2057365579.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971749830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdf9ae044e4a6199f558d520d42fc626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий григоренко, совет федерации рф
Россия, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ
Григоренко рассказал об использовании ИИ в аппарате правительства

Григоренко рассказал о внедрении ИИ в аппарат правительства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например в формировании протоколов или маркировании документов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Я в качестве примера бы хотел привести использование искусственного интеллекта - мы сейчас его, кстати, аккуратно внедряем в аппарате правительства и не на каких-то ключевых вопросах или не каких-то ключевых функциях. У нас на сегодняшний день прежде всего используется как помощник - та же орфография, формирование предварительных протоколов, маркирование документов, помощь в направлении на исполнителя документов и так далее", - сказал он во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Он отметил, что здесь эффективность использования этой технологии очень высокая.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В мире идет борьба за лидерство в развитии технологий ИИ, заявил Силуанов
Вчера, 12:02
 
РоссияДмитрий ГригоренкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала