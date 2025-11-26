Григоренко рассказал об использовании ИИ в аппарате правительства

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например в формировании протоколов или маркировании документов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.