В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах
11:35 26.11.2025 (обновлено: 11:42 26.11.2025)
В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах
Школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 26.11.2025
© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищенного доступа на территорию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации", - поделились в аппарате Григоренко.
Там добавили, что биометрия выступит в качестве альтернативы картам и пропускам. В отличие от пропуска – ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок находится в школе.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Правительство доработало сервис подтверждения возраста по биометрии
Россия Госдума РФ Общество Дмитрий Григоренко Совет Федерации РФ
 
 
