В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах
В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах
Школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:35:00+03:00
2025-11-26T11:35:00+03:00
2025-11-26T11:42:00+03:00
россия
госдума рф
общество
дмитрий григоренко
совет федерации рф
россия
россия, госдума рф, общество, дмитрий григоренко, совет федерации рф
Россия, Госдума РФ, Общество, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ
В Госдуму внесут проект об использовании биометрии в школах
Григоренко: в ГД внесут проект об использовании биометрии для прохода в школы
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Школы в России смогут использовать биометрию для доступа на территорию, законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищенного доступа на территорию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму
. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко
в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации
", - поделились в аппарате Григоренко.
Там добавили, что биометрия выступит в качестве альтернативы картам и пропускам. В отличие от пропуска – ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок находится в школе.