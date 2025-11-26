Рейтинг@Mail.ru
Григоренко оценил вклад IT-сектора в ВВП - РИА Новости, 26.11.2025
11:28 26.11.2025 (обновлено: 11:29 26.11.2025)
Григоренко оценил вклад IT-сектора в ВВП
Григоренко оценил вклад IT-сектора в ВВП
экономика, россия, дмитрий григоренко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации РФ
Григоренко оценил вклад IT-сектора в ВВП

Григоренко: доля IT-сектора в ВВП составляет 6%

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вклад IT-сектора в валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации растет высокими темпами, доля отрасли составляет 6%, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Вклад IT-сектора в ВВП Российской Федерации растет намного быстрее большинства традиционных секторов экономики. На сегодняшний день доля отрасли IT в ВВП составляет 6%, это итоги 2024 года. В 2023 году было 5,2%", - сказал он.
Он также отметил темп роста выручки IT-отрасли: в прошлом году рост составил больше 20%, по итогам этого года ожидается такая же динамика.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 14 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Путин обсудил с СБ противодействие правонарушениям с использованием IT
14 ноября, 14:00
 
