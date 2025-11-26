Григоренко оценил вклад IT-сектора в ВВП

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вклад IT-сектора в валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации растет высокими темпами, доля отрасли составляет 6%, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Вклад IT-сектора в ВВП Российской Федерации растет намного быстрее большинства традиционных секторов экономики. На сегодняшний день доля отрасли IT в ВВП составляет 6%, это итоги 2024 года. В 2023 году было 5,2%", - сказал он.