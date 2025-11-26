Более 17 млн человек проверили репродуктивное здоровье в России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 17 миллионов человек прошли диспансеризацию в рамках пилотного проекта по проверке репродуктивного здоровья с 2024 года, свыше 48 тысяч беременностей было сохранено благодаря поддержке женщин в ситуации репродуктивного выбора в прошлом году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Пилотный проект "Репродуктивное здоровье" проходил с 2024 года во всех регионах РФ

"По итогам пилотного проекта "Репродуктивное здоровье" с 2024 года введена репродуктивная диспансеризация, которую уже прошли более 17 миллионов человек", - говорится в сообщении по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Отмечается, что благодаря новым подходам поддержки женщин в ситуации репродуктивного выбора в прошлом году было сохранено более 48 тысяч беременностей. Кроме того, активно распространяются такие меры поддержки как социальные няни, пункты проката вещей для новорожденных, компенсация части аренды жилья для семей с детьми, комнаты матери и ребенка в вузах.