Более 17 млн человек проверили репродуктивное здоровье в России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 17 миллионов человек прошли диспансеризацию в рамках пилотного проекта по проверке репродуктивного здоровья с 2024 года, свыше 48 тысяч беременностей было сохранено благодаря поддержке женщин в ситуации репродуктивного выбора в прошлом году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Пилотный проект "Репродуктивное здоровье" проходил с 2024 года во всех регионах РФ.
"По итогам пилотного проекта "Репродуктивное здоровье" с 2024 года введена репродуктивная диспансеризация, которую уже прошли более 17 миллионов человек", - говорится в сообщении по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Отмечается, что благодаря новым подходам поддержки женщин в ситуации репродуктивного выбора в прошлом году было сохранено более 48 тысяч беременностей. Кроме того, активно распространяются такие меры поддержки как социальные няни, пункты проката вещей для новорожденных, компенсация части аренды жилья для семей с детьми, комнаты матери и ребенка в вузах.
"По состоянию на 1 ноября текущего года в шести регионах – Тамбовской, Кемеровской, Московской, Калужской, Калининградской областях и Удмуртской Республике – достигнут целевой показатель на 2025 год по охвату семей мерами поддержки. Еще в 14 регионах отмечается высокий охват – от 82% в Рязанской области до 97% в Смоленской области", - уточнили в сообщении.
При этом за девять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года наибольший прирост женщин, вставших на учет по беременности, в Амурской области 29,1% и Красноярском крае 18,4%. Среди женщин, которые ожидают рождения первого ребенка, наибольшие темпы прироста в Амурской области 30,7%, Красноярском крае 18,5%, в Чукотском автономном округе 16,9%, Новгородской области 11,7%; второго ребенка - в Татарстане 98,1%, Амурской области 24,2% и Красноярском крае 13,6%; третьего и последующих детей – в Смоленской 80,8%, Амурской 33,7% областях, Красноярском крае 24%.
