В Ленинградской области главу лесничества задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 26.11.2025
12:02 26.11.2025
В Ленинградской области главу лесничества задержали по делу о мошенничестве
В Ленинградской области главу лесничества задержали по делу о мошенничестве
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
россия
происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Морозовского лесничества задержан в Ленинградской области по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, при этом ущерб бюджету может достигать 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ленинградской области задержан руководитель Морозовского лесничества и генеральный директор коммерческой организации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере... По данным следственного органа, ущерб бюджету Российской Федерации от преступления может достигать 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, гендиректор фирмы, действуя в сговоре руководителем Морозовского лесничества и иными лицами ввели в заблуждение сотрудников акционерного общества и комитета по природным ресурсам Ленобласти о выполнении условий договоров о лесовосстановлении по подготовке почвы, посадке саженцев, агротехническом уходе. Подчеркивается, что подельники изготовили подложные документы, после чего фигуранты получили более 40 миллионов рублей за фактически невыполненную работу.
В настоящее время в суд направлено ходатайство об аресте фигурантов дела. Силовиками проведены обыски в лесничестве, коммерческих организациях, а также по местам проживания фигурантов. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия преступления, а также иные эпизоды и лица.
Бывший гендиректор РКК Энергия Владимир Солнцев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд вынес экс-главе РКК "Энергия" приговор по делу о мошенничестве
24 ноября, 11:38
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
