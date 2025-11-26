В Ленинградской области главу лесничества задержали по делу о мошенничестве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Морозовского лесничества задержан в Ленинградской области по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, при этом ущерб бюджету может достигать 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"В Ленинградской области задержан руководитель Морозовского лесничества и генеральный директор коммерческой организации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере... По данным следственного органа, ущерб бюджету Российской Федерации от преступления может достигать 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, гендиректор фирмы, действуя в сговоре руководителем Морозовского лесничества и иными лицами ввели в заблуждение сотрудников акционерного общества и комитета по природным ресурсам Ленобласти о выполнении условий договоров о лесовосстановлении по подготовке почвы, посадке саженцев, агротехническом уходе. Подчеркивается, что подельники изготовили подложные документы, после чего фигуранты получили более 40 миллионов рублей за фактически невыполненную работу.