В Ленинградской области главу лесничества задержали по делу о мошенничестве
В Ленинградской области главу лесничества задержали по делу о мошенничестве
Глава Морозовского лесничества задержан в Ленинградской области по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, при этом ущерб бюджету может достигать 1... РИА Новости, 26.11.2025
В Ленинградской области главу лесничества задержали по делу о мошенничестве
Главу Морозовского лесничества задержали по делу о мошенничестве
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Морозовского лесничества задержан в Ленинградской области по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей, при этом ущерб бюджету может достигать 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В Ленинградской области
задержан руководитель Морозовского лесничества и генеральный директор коммерческой организации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере... По данным следственного органа, ущерб бюджету Российской Федерации от преступления может достигать 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, гендиректор фирмы, действуя в сговоре руководителем Морозовского лесничества и иными лицами ввели в заблуждение сотрудников акционерного общества и комитета по природным ресурсам Ленобласти о выполнении условий договоров о лесовосстановлении по подготовке почвы, посадке саженцев, агротехническом уходе. Подчеркивается, что подельники изготовили подложные документы, после чего фигуранты получили более 40 миллионов рублей за фактически невыполненную работу.
В настоящее время в суд направлено ходатайство об аресте фигурантов дела. Силовиками проведены обыски в лесничестве, коммерческих организациях, а также по местам проживания фигурантов. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия преступления, а также иные эпизоды и лица.