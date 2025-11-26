В ФРГ заявили, что ждут от ЕК юридический текст по российским активам

"Для нас использование этих активов является очень важным шагом. Конечно, есть ряд нерешенных вопросов, от юридических вопросов до технических вопросов, которые также обсуждаются в настоящее время. Теперь Еврокомиссия должна представить соответствующий юридический текст. И это момент процесса, которого мы ожидаем на данный момент", - сказал Майер журналистам в ходе брифинга кабмина.