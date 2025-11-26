В ФРГ заявили, что ждут от ЕК юридический текст по российским активам

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Власти Германии ожидают от Еврокомиссии юридический текст по поводу возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер.
Ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия представит юридический текст по поводу возможного использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников, черновой юридический текст о возможном использовании активов РФ для поддержки Киева в 2026 и 2027 годах будет представлен Еврокомиссией на этой неделе.
"Для нас использование этих активов является очень важным шагом. Конечно, есть ряд нерешенных вопросов, от юридических вопросов до технических вопросов, которые также обсуждаются в настоящее время. Теперь Еврокомиссия должна представить соответствующий юридический текст. И это момент процесса, которого мы ожидаем на данный момент", - сказал Майер журналистам в ходе брифинга кабмина.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.