"Красная карточка все меняет": Флик объяснил поражение "Барселоны" в ЛЧ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик после крупного поражения от английского "Челси" заявил, что "сине-гранатовые" имели шанс выйти вперед в начале матча пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Испанцы играли вдесятером с 44-й минуте после того, как вторую желтую карточку получил капитан команды Рональд Араухо.

"У нас был шанс забить первыми в начале матча. Мы боролись, но с одним игроком меньше против такого "Челси" непросто. Все меняется с красной карточкой. Это все, что я могу сказать. Мы совершили много потерь. Я видел позитивные моменты и хочу хочу думать о будущем с оптимизмом", - цитирует Флика As.

"Не знаю, что произошло при первой желтой карточке Араухо. А вторую он не должен был получать - не нужно было вступать в такую борьбу. Это был неправильный выбор в той ситуации, но иногда такое случается", - сказал немец.

Немецкий специалист подчеркнул, что даже в такой ситуации команда должна сохранять позитивный настрой: "Например, Рафинья вернулся, Рэшфорд играл на хорошем уровне. У нас нет другого выхода, кроме как быть позитивными".