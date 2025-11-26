Рейтинг@Mail.ru
"Красная карточка все меняет": Флик объяснил поражение "Барселоны" в ЛЧ
Футбол
 
07:07 26.11.2025
"Красная карточка все меняет": Флик объяснил поражение "Барселоны" в ЛЧ
Главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик после крупного поражения от английского "Челси" заявил, что "сине-гранатовые" имели шанс выйти вперед в...
футбол
спорт
лондон
рональд араухо
ханс-дитер флик
челси
барселона
лига чемпионов уефа
лондон
спорт, лондон, рональд араухо, ханс-дитер флик, челси, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Лондон, Рональд Араухо, Ханс-Дитер Флик, Челси, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
"Красная карточка все меняет": Флик объяснил поражение "Барселоны" в ЛЧ

Тренер Флик считает, что "Барселона" могла выйти вперед в матче ЛЧ с "Челси"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик после крупного поражения от английского "Челси" заявил, что "сине-гранатовые" имели шанс выйти вперед в начале матча пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Испанцы играли вдесятером с 44-й минуте после того, как вторую желтую карточку получил капитан команды Рональд Араухо.
Лига чемпионов УЕФА
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Челси
3 : 0
Барселона
27‎’‎ • Жюль Кунде (А)
55‎’‎ • Estevao
(Рис Джеймс)
73‎’‎ • Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У нас был шанс забить первыми в начале матча. Мы боролись, но с одним игроком меньше против такого "Челси" непросто. Все меняется с красной карточкой. Это все, что я могу сказать. Мы совершили много потерь. Я видел позитивные моменты и хочу хочу думать о будущем с оптимизмом", - цитирует Флика As.
"Не знаю, что произошло при первой желтой карточке Араухо. А вторую он не должен был получать - не нужно было вступать в такую борьбу. Это был неправильный выбор в той ситуации, но иногда такое случается", - сказал немец.
Немецкий специалист подчеркнул, что даже в такой ситуации команда должна сохранять позитивный настрой: "Например, Рафинья вернулся, Рэшфорд играл на хорошем уровне. У нас нет другого выхода, кроме как быть позитивными".
Также Флик оценил шансы команды занять место в первой восьмерке и напрямую попасть в 1/8 финала. "Безусловно. Это будет очень сложно, но мы будем пытаться", - сказал тренер.
ФутболСпортЛондонРональд АраухоХанс-Дитер ФликЧелсиБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
