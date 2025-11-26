На Западе — и особенно в Евросоюзе — предостаточно политиков, для которых завершение конфликта на Украине станет личной катастрофой. Именно поэтому они заинтересованы в срыве любых попыток переговоров.

И это — единственная возможная оптика, через которую стоит смотреть на якобы "слив" разговоров Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Юрием Ушаковым.

"Он должен уйти", — выносит приговор Уиткоффу британский журналист Роджер Бойс со страниц британской же газеты The Times. Вероятно, в Лондоне есть люди, которые считают, что Британия может указывать американскому президенту, кого увольнять, а кого назначать на ключевые должности. Причем устами своих пропагандистов. Не "вмешательство в выборы", конечно, но тоже не баран чихнул.

При этом подлинность записей, которые опубликовала западная пресса, ничем не подтверждена. Но давайте на секунду представим, что они реально существовали.

Что предъявляют Уиткоффу? Что он якобы выдал "российский план" за американский, что он подсказал, как общаться с Трампом, и что он посоветовал позвонить своему начальнику перед визитом Зеленского в Белый дом в октябре.

Разберем по пунктам: ни один американский чиновник или политик официально не заявлял о том, что план разработан исключительно в Вашингтоне. Более того, ни один жизнеспособный документ, призванный положить конец многостороннему конфликту, не может разрабатываться без консультаций с другими участниками.

Нет, вы, конечно, можете в духе Каи Каллас представлять план по урегулированию из двух пунктов — "Ослабить Россию" и "Помогать Украине", но едва ли вас это приведет к миру. Пока европейцы плетутся по этому пути почти четыре года, берцы российских солдат уже в Днепропетровской области. И единственная сторона, которая от такой "переговорной стратегии" европейцев выигрывает, — это Россия.

Прямая задача Уиткоффа как специального представителя Дональда Трампа — выполнять поручения своего начальника. И если его босс поручил ему работать над мирным процессом, то это исключительно их дела, как этот процесс строится. Он знает Трампа без малого четыре десятилетия, и если для того, чтобы мирный процесс был успешен, нужен совет Уиткоффа, то не озвучить его — как и не прислушаться к нему — было бы ошибкой.

Наконец, самое смешное обвинение в его адрес — подсказка про звонок во время визита Зеленского в Киев. Конечно, для главы киевского режима поездка в Белый дом стала очередным сеансом публичного унижения: "Как тебе идея построить туннель между Россией и Аляской?" — "Да как-то не очень". — "Я подозревал, что тебе не понравится".

Но ехал-то Зеленский за "Томагавками". В России неоднократно предупреждали, что передавать ВСУ ракеты, способные нести ядерные боеголовки, — задумка, мягко скажем, не самая удачная. И теперь, если верить "сливам", выясняется, что Уиткофф сыграл важную роль в том, что Киев это оружие не получил.

Человека, который предотвратил ядерную войну (или как минимум снизил ее вероятность), определенно стоит наказать. Думается, президентская медаль Свободы — подходящая санкция.