Источник: Эрдоган обсудит урегулирование на Украине с Совбезом Турции
Источник: Эрдоган обсудит урегулирование на Украине с Совбезом Турции - РИА Новости, 26.11.2025
Источник: Эрдоган обсудит урегулирование на Украине с Совбезом Турции
Ситуация вокруг мирных инициатив по Украине будет обсуждаться в среду на заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством президента...
Источник: Эрдоган обсудит урегулирование на Украине с Совбезом Турции
Эрдоган обсудит мирные инициативы по конфликту на Украине с Совбезом Турции
АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг мирных инициатив по Украине будет обсуждаться в среду на заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Заседание Совбеза пройдет сегодня в резиденции президента Турции
в Анкаре
, и вопрос урегулирования на Украине
станет одним из пунктов внешнеполитической части обсуждений", - сообщил собеседник агентства.
Администрация президента Турции традиционно выступает с заявлением по итогам заседания.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.