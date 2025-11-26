ЕК представит юридический текст по использованию российских активов

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия представит юридический текст по поводу возможного использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"На последнем заседании Европейского совета мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этому вопросу мы, Еврокомиссия, представили документ с вариантами, в том числе предусматривающий сценарий, касающийся замороженных российских активов. Следующий шаг - представление Еврокомиссией юридического текста… И любое решение должно приниматься в соответствии с правилами компетентной юрисдикции и с соблюдением европейского и международного права", - сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что для Еврокомиссии нет сценариев, при которых этот счет оплатят исключительно европейские налогоплательщики.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.