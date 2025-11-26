https://ria.ru/20251126/donorstvo-2057698762.html
Голикова рассказала о росте числа доноров в России
Голикова рассказала о росте числа доноров в России - РИА Новости, 26.11.2025
Голикова рассказала о росте числа доноров в России
Число доноров в России за пять лет увеличилась более чем на 30%, в начале ноября число донаций с начала года достигло двух миллионов, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.11.2025
Голикова рассказала о росте числа доноров в России
Голикова: число доноров в России за пять лет выросло более чем на 30%