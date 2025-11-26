Рейтинг@Mail.ru
13:41 26.11.2025
Голикова рассказала о росте числа доноров в России
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число доноров в России за пять лет увеличилась более чем на 30%, в начале ноября число донаций с начала года достигло двух миллионов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
«
"За последние пять лет, дорогие друзья, число доноров в нашей стране возросло более чем на 30%. В начале ноября мы прошли порог в 2 миллиона донаций с начала года", - сказала Голикова во время форума Службы крови.
Она отметила, что сегодня 80% доноров возвращаются для повторной сдачи крови два и более раз в год. Доля безвозмездных доноров сохраняется на уровне 99%. Это подчеркивает высокий уровень социальной ответственности и милосердия граждан, считает вице-премьер.
По ее словам, лидерами по росту донорской активности стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
Пакеты с донорской кровью - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В России изменились правила контроля за безопасностью донорской крови
23 сентября, 02:17
 
