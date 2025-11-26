https://ria.ru/20251126/dom-2057500734.html
На севере Москвы оформили документы для строительства дома по реновации
26.11.2025
На севере Москвы оформили документы для строительства дома по реновации
В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Тимирязевском районе, сообщила глава Москомархитектуры
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Тимирязевском районе, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На участке площадью более одного гектара построят жилой дом по программе реновации. Общая площадь квартир составит 11,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
В сообщении уточняется, что рядом с домом находятся детский сад, школа, магазины.
Также предусмотрены нежилые помещения, их общая площадь составит более 27 тысяч квадратных метров. Для жителей разместят офисы, предприятия бытового обслуживания, кафе и спортивные объекты, добавляется в пресс-релизе.