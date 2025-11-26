На севере Москвы оформили документы для строительства дома по реновации

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Тимирязевском районе, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"На участке площадью более одного гектара построят жилой дом по программе реновации. Общая площадь квартир составит 11,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.

В сообщении уточняется, что рядом с домом находятся детский сад, школа, магазины.