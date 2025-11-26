Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы оформили документы для строительства дома по реновации - РИА Новости, 26.11.2025
10:00 26.11.2025
На севере Москвы оформили документы для строительства дома по реновации
На севере Москвы оформили документы для строительства дома по реновации
Новости
На севере Москвы оформили документы для строительства дома по реновации

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Москве внесли изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Тимирязевском районе, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На участке площадью более одного гектара построят жилой дом по программе реновации. Общая площадь квартир составит 11,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
В сообщении уточняется, что рядом с домом находятся детский сад, школа, магазины.
Также предусмотрены нежилые помещения, их общая площадь составит более 27 тысяч квадратных метров. Для жителей разместят офисы, предприятия бытового обслуживания, кафе и спортивные объекты, добавляется в пресс-релизе.
