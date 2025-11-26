Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал фейком публикацию якобы его разговора с Ушаковым - РИА Новости, 26.11.2025
01:50 26.11.2025
Дмитриев назвал фейком публикацию якобы его разговора с Ушаковым
Дмитриев назвал фейком публикацию якобы его разговора с Ушаковым
Дмитриев назвал фейком публикацию якобы его разговора с Ушаковым

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию агентства Блумберг с якобы стенограммой его телефонного разговора с помощником президента Юрием Ушаковым.
Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
Вчера, 22:44
«
"Фейк", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на соответствующую публикацию Блумберга.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, Москва остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским
Вчера, 22:55
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов
Вчера, 21:16
 
