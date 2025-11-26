Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло "сумасшедшей" цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко

"На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры", - сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации.