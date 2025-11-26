https://ria.ru/20251126/chislo-2057650097.html
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты - РИА Новости, 26.11.2025
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты
Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло "сумасшедшей" цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:50:00+03:00
2025-11-26T11:50:00+03:00
2025-11-26T11:51:00+03:00
россия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло "сумасшедшей" цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
"На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры", - сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Сервис добровольного установления такого запрета заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.