17:02 26.11.2025
Петербуржца лишили прав за китайский "чай с марихуаной"
Петербуржца лишили прав за китайский "чай с марихуаной"
санкт-петербург
происшествия
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
Петербуржца лишили прав за китайский "чай с марихуаной"

Петербуржца лишили прав на полгода и оштрафовали за китайский чай с марихуаной

Автомобиль полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Китайский "чай с марихуаной" стал причиной лишения водительских прав жителя Петербурга, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Шестнадцатого сентября 2025 года в 10 утра Дмитрий Агафонов управлял транспортным средством Chevrolet Klac, находясь в состоянии опьянения. Ехал Агафонов по Октябрьской набережной. Был Дмитрий остановлен сотрудниками полиции и сдал биологический материал на медицинское освидетельствование, которое показало наличие марихуаны", - рассказала Лебедева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в судебном заседании Агафонов вину признал и пояснил, что выявленная в его моче при медицинском освидетельствовании марихуана является следствием употребления китайского чая, из инструкции которого, как выяснилось позднее, следует, что помимо чайных листьев там есть и марихуана.
"Вот такой интересный чай у Дмитрия. Главное, конечно, что Дмитрий это выяснил и разобрался. Уверены, что больше он напиток пить не будет", - отмечает Лебедева.
В результате, как уточняет глава пресс-службу, мировой судья судебного участка №142 Санкт-Петербурга лишила Дмитрия права управления транспортными средствами на срок 1 год 9 месяцев и оштрафовала его на 45 тысяч рублей.
