Петербуржца лишили прав за китайский "чай с марихуаной"

Она отметила, что в судебном заседании Агафонов вину признал и пояснил, что выявленная в его моче при медицинском освидетельствовании марихуана является следствием употребления китайского чая, из инструкции которого, как выяснилось позднее, следует, что помимо чайных листьев там есть и марихуана.