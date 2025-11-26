Британия готова использовать замороженные активы России для помощи Украине

ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой коалиции желающих во вторник заявил о готовности совместно с Евросоюзом использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов на Западе воровством.
"Нельзя прекращать поддержку Украины. И это требует срочных решений по таким вопросам, как финансирование и военный потенциал. И я знаю, что команды (председателя Еврокомиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен и (главы МИД Италии - ред.) Антонио Таяни сейчас круглосуточно работают над вопросом финансирования. И мы благодарны им за то, что они делают. Я знаю, что лидеры ЕС в ближайшие несколько недель рассмотрят этот вопрос и по нему будет прогресс. Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки (Украине - ред.), используя замороженные активы", - заявил Стармер, чью речь опубликовала канцелярия премьера.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.