01:51 26.11.2025
Британия готова использовать замороженные активы России для помощи Украине
Британия готова использовать замороженные активы России для помощи Украине
в мире
россия
украина
великобритания
кир стармер
урсула фон дер ляйен
антонио таяни
евросоюз
в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, урсула фон дер ляйен, антонио таяни, евросоюз, еврокомиссия, мид италии, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Антонио Таяни, Евросоюз, Еврокомиссия, МИД Италии, Санкции в отношении России
Британия готова использовать замороженные активы России для помощи Украине

Стармер: Британия готова использовать замороженные активы РФ для помощи Киеву

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой коалиции желающих во вторник заявил о готовности совместно с Евросоюзом использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов на Западе воровством.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
Вчера, 15:41
"Нельзя прекращать поддержку Украины. И это требует срочных решений по таким вопросам, как финансирование и военный потенциал. И я знаю, что команды (председателя Еврокомиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен и (главы МИД Италии - ред.) Антонио Таяни сейчас круглосуточно работают над вопросом финансирования. И мы благодарны им за то, что они делают. Я знаю, что лидеры ЕС в ближайшие несколько недель рассмотрят этот вопрос и по нему будет прогресс. Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки (Украине - ред.), используя замороженные активы", - заявил Стармер, чью речь опубликовала канцелярия премьера.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Бельгии и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: позиция Бельгии по активам России не изменилась
Вчера, 00:28
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияКир СтармерУрсула фон дер ЛяйенАнтонио ТаяниЕвросоюзЕврокомиссияМИД ИталииСанкции в отношении России
 
 
