Британия готова использовать замороженные активы России для помощи Украине

ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой коалиции желающих во вторник заявил о готовности совместно с Евросоюзом использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.